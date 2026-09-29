У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Сотрудники украинского военкомата мобилизовали клирика УПЦ в день рождения
Сотрудники ТЦК в Хмельницком мобилизовали иеромонаха УПЦ в день рождения
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК – аналог военкомата на Украине) в Хмельницкой области забрали в армию священнослужителя канонической Украинской православной церкви Виктора (Денисова) в день его рождения.
Сотрудники Хмельницкого военкомата на западе Украины мобилизовали иеромонаха канонической Украинской православной церкви Виктора (Денисова) прямо в день его рождения, передает РИА «Новости».
«Сотрудники Хмельницкого ТЦК с грубым нарушением действующего законодательства мобилизовали в ряды вооруженных сил Украины иеромонаха Украинской православной церкви Виктора (Денисова) 28 сентября 2026 года, прямо в день его рождения и тезоименитства», – отмечается в сообщении украинского Союза православных журналистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября сотрудники военкомата силой задержали ехавшего в храм на велосипеде протоиерея Павла Гирченко.
В июле украинские заградотряды расстреляли принудительно мобилизованного иеродиакона Нифонта. В целом с начала года представители ТЦК насильно мобилизовали не менее 21 священнослужителя канонической церкви.