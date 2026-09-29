Сотрудники ТЦК в Хмельницком мобилизовали иеромонаха УПЦ в день рождения

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники Хмельницкого военкомата на западе Украины мобилизовали иеромонаха канонической Украинской православной церкви Виктора (Денисова) прямо в день его рождения, передает РИА «Новости».

«Сотрудники Хмельницкого ТЦК с грубым нарушением действующего законодательства мобилизовали в ряды вооруженных сил Украины иеромонаха Украинской православной церкви Виктора (Денисова) 28 сентября 2026 года, прямо в день его рождения и тезоименитства», – отмечается в сообщении украинского Союза православных журналистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября сотрудники военкомата силой задержали ехавшего в храм на велосипеде протоиерея Павла Гирченко.

В июле украинские заградотряды расстреляли принудительно мобилизованного иеродиакона Нифонта. В целом с начала года представители ТЦК насильно мобилизовали не менее 21 священнослужителя канонической церкви.