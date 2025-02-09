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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    43 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    9 февраля 2025, 17:58 • Новости дня

    Депутат Рады Дубинский заявил о занижении Зеленским потерь ВСУ ради обогащения

    Депутат Рады Дубинский заявил о занижении потерь ВСУ Зеленским для обогащения на «мёртвых душах»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что Владимир Зеленский обогащается за счет «мертвых душ» в рядах Вооруженных сил Украины, занижая реальные потери и получая бюджетные средства на несуществующих солдат.

    Дубинский выразил мнение, что Зеленский использует тактику известного литературного персонажа Чичикова из «Мертвых душ», чтобы получать бюджетные деньги на несуществующих солдат, передает ТАСС.

    По словам депутата, фиктивные солдаты позволяют выделять средства из бюджета на большее количество военнослужащих, чем это необходимо на самом деле. «Зеленский – величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. Ведь одно дело – выделять из бюджета деньги на 10 солдат, а другое – на 3. Потому что 7 из них уже умерли или пропали без вести. Но если не признавать их смерть, то выгода намного выше», – отметил Дубинский.

    Ранее украинский журналист и служащий ВСУ Владимир Бойко сообщил, что реальные потери украинских военнослужащих вдвое превышают озвученные Владимиром Зеленским данные о 45 тыс. погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной военной операции ВСУ потеряли 45,1 тыс. военнослужащих убитыми и около 390 тыс. ранеными. Кроме того, Зеленский заявил об «огромных потерях» ВСУ и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек.

    8 февраля 2025, 19:43 • Новости дня
    Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор российского дрона пощадил украинского солдата, который осенил себя крестом во время атаки на пункт ВСУ на одном из днепровских островов под Херсоном, следует из видео военкоров.

    Кадры, опубликованные в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской Весны» показывают момент, когда оператор российского беспилотника атакует наблюдательный пункт ВСУ на одном из островов на Днепре под Херсоном. В разгар атаки из взорванного укрытия выбежал испуганный украинский солдат. Осознавая, что он находится на прицеле дрона, солдат трижды перекрестился, пишет «Российская газета».

    Оператор дрона принял решение не сбрасывать боеприпас на солдата, оставив его в живых.

    Ранее российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, и вынес его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.

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    9 февраля 2025, 07:02 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске

    Российские военные ликвидировали более десяти польских наемников в Дзержинске

    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска ликвидировали группу польских «солдат удачи», находившихся в одном из многоэтажных домов.

    Военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Артур Хазарьян рассказал о ликвидации польских наемников в Дзержинске, передает ТАСС. Он отметил, что операция по зачистке дома, где находились «солдаты удачи», заняла около семи часов. «Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десятка их было», – заявил боец.

    Хазарьян подчеркнул, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в Дзержинске, большую часть составляли мобилизованные, которые чаще всего сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ. По его словам, атакующие группы эффективно справлялись с сопротивлением противника.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    9 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    В Приморье доставили тела вице-губернатора Ефремова и бойцов отряда «Тигр»

    Tекст: Максим Попов

    Тела вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова и бойцов «Тигра» прибыли в Приморье для прощания, которое пройдет в здании правительства края.

    Военный борт доставил в Приморский край тела вице-губернатора Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр», Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, сообщил в своем Telegram глава региона Олег Кожемяко.

    «Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев – на родной земле. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 12.00 в здании правительства Приморского края», – написал Кожемяко.

    Напомним, 2 февраля машина командира приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова подорвалась на мине в зоне СВО, возвращаясь с боевого задания. 


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    9 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в Дзержинске

    Tекст: Максим Попов

    Одним из ключевых этапов освобождения Дзержинска в ДНР стало взятие шахты «Торецкая», где ВСУ создали мощную систему укреплений, сообщил командир штурмового отряда Иван Шульга.

    Как отметил подполковник Шульга, операция началась с команды на освобождение города, после чего он принял решение о наступлении на боевых машинах пехоты с десантом, передает ТАСС.

    «Пробили первый рубеж обороны противника. Противник был ошеломлен, первые сутки не понимал, что произошло», – описал он начальную фазу операции. После успешного захвата шахты «Северная» и продвижения в частный сектор, штурмовики достигли микрорайона с многоэтажными зданиями.

    Здесь российские войска получили поддержку от огнеметной роты, что позволило им окончательно закрепиться в районе. Далее бойцы продвинулись к частному сектору, где, по словам Шульги, «под каждым деревом у противника был окоп или блиндаж». Несмотря на это, российские военнослужащие сумели выбить врага и дойти до шахты «Торецкая».

    Офицер подчеркнул, что шахта «Торецкая» представляла собой сложный оборонительный узел ВСУ. Противник ожидал атаки с правого фланга, имея там укрепленные позиции. Однако российские силы зашли неожиданным путем, что позволило им пробить брешь в укреплениях и занять стратегически важный район.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек.

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    9 февраля 2025, 05:26 • Новости дня
    Сержант четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска

    Tекст: Максим Попов

    Сержант Василий Мастюгин оставался незамеченным в тылу украинских войск и наносил удары по врагу, помогая освободить Дзержинск в ДНР.

    Как отметил командир штурмового отряда 132-й мотострелковой бригады 51-й армии подполковник Иван Шульга, сержант Василий Мастюгин, командир взвода штурмового подразделения, четыре дня оставался незамеченным в тылу ВСУ, передает ТАСС. Он выполнял задачу по уничтожению солдат противника при освобождении Дзержинска.

    Шульга рассказал, что задача штурмовой группы заключалась в закреплении на определенном участке. При перемещении группы противник использовал средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего связь была потеряна. Однако, после восстановления сигнала Мастюгин вышел на контакт и сообщил, что находится в 500 метрах в тылу украинских позиций.

    Подполковник отметил, что во время пребывания в тылу противника, Мастюгин с помощью стрелкового вооружения наносил огневое поражение врагу, который не мог определить источник огня. Это позволило российским силам корректировать огонь в процессе перемещения украинских войск, что внесло значительный вклад в успех операции.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, одним из ключевых этапов освобождения города стал захват шахты «Торецкая».

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    9 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    Испанский журналист незаконно встретился с боевиками ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Журналист газеты Mundo Альберто Рохас нарушил границу России и сделал репортаж с бойцами ВСУ в Курской области.

    По информации Mundo, журналист газеты Альберто Рохас выехал из города Сумы в сопровождении украинских военных и пересек границу России, передает РИА «Новости». Целью его поездки было интервью с членами 'бригады 47' ВСУ в Курской области.

    В своем материале Рохас утверждает, что ему удалось пообщаться с украинскими военными по имени Юрий, Антон и Петро.

    Ранее суд заочно арестовал немецкого журналиста за незаконный репортаж в Курской области.

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    9 февраля 2025, 07:59 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь

    Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 украинских беспилотников над российскими регионами

    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь
    @ MOD Russia/ Via Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 35 украинских дронов в различных регионах, включая Курскую и Орловскую области.

    Как передает РИА «Новости», 18 дронов были сбиты над Курской областью, четыре над Орловской областью, и еще четыре над Краснодарским краем.

    Также по три беспилотника были перехвачены над Воронежской и Ростовской областями. В дополнение к этому, по одному дрону были уничтожены над Брянской, Тульской областями и Республикой Крым.

    До этого сообщалось, что ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.

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    9 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Снайпер в темноте уничтожил украинский гексакоптер «Баба-Яга»

    Снайпер группировки «Днепр» сбил дрон «Баба-Яга» в Херсонской области

    Tекст: Максим Попов

    Ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.

    Как сообщило РИА «Новости», снайпер 18-й общевойсковой армии из группировки войск «Днепр» сбил украинский тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга». Инцидент произошел ночью над левым берегом Днепра в Херсонской области. Военнослужащий с позывным «Пес» рассказал, что дрон был сбит из винтовки СВД, оснащенной тепловизионным прицелом.

    Во время ночной операции пара тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга» проводила разведку и бомбометание. Снайпер с помощью тепловизионного прицела обнаружил беспилотники противника и произвел несколько прицельных выстрелов. В результате, один из дронов потерял высоту и упал в лесополосе.

    Кадры, снятые на тепловизор, установленный на винтовке, были предоставлены агентству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Василий Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Кулеба заявил о потере Украиной шансов на ядерное оружие

    Кулеба сообщил об утрате Украиной шанса на ядерное оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина лишилась возможности обладать ядерным арсеналом после подписания Будапештского меморандума. Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что попытки создать ядерное оружие приведут к потере международной поддержки.

    Украина утратила возможность обладать ядерным оружием в 1994 году после подписания Будапештского меморандума, сообщает РИА «Новости». Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, выразил мнение, что попытка Киева создать ядерное оружие сегодня привела бы к потере поддержки международных партнеров и остановке поставок вооружений. Он подчеркнул, что ядерное оружие для Украины является табу, и страна навсегда утратила шанс остаться ядерной державой.

    Кулеба также отметил, что создание ядерного оружия приведет к санкциям против Российской Федерации, которые могут оказаться под угрозой при необходимости их продления. Он сделал эти заявления в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Мосейчук ранее была заочно приговорена в России к пяти годам лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти или вражды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО, однако спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что шансы Украины получить ядерное оружие практически отсутствуют. Дмитрий Песков заявил, что требования президента Украины передать Киеву ядерное оружие являются абсурдными и граничат с безумием.

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    8 февраля 2025, 22:56 • Новости дня
    ВСУ нанесли удары по двум селам в Белгородской области

    ВСУ обстреляли Муром и Малиновку в Белгородской области, есть разрушения

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удары по селам Муром и Малиновка в Белгородской области, пострадавших нет, но есть повреждения инфраструктуры, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова, ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области.

    В результате обстрела в Муроме повреждены пять частных домовладений: в них выбиты окна и повреждены кровли. Один из снарядов попал в надворную постройку, произошел пожар.

    В поселке Малиновка дрон атаковал частный дом. В результате атаки повреждены кровля дома и автомобиль, находившийся рядом.

    Ранее в результате обстрела Вооруженными силами Украины центра Макеевки погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения.

    В Следственном комитете заявили, что ВСУ обстреляли центр Макеевки в ДНР, в результате чего пострадали мирные жители и повреждены жилые дома.

    МИД России призвал международные структуры осудить обстрел Макеевки.

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    8 февраля 2025, 22:03 • Новости дня
    ВСУ обстреляли район с мирными жителями в Макеевке

    При обстреле жилого района в Макеевке погиб мирный житель

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ обстреляли центр Макеевки в ДНР, в результате чего пострадали мирные жители и повреждены жилые дома, говорится в сообщении СК по объединенной группировке войск.

    «В ходе осмотра установлено, что повреждения получили многоквартирные жилые дома, легковые автомобили, а также объекты гражданской инфраструктуры, в которых выбито остекление и разрушен фасад. Противник вел огонь по жилому кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника», – приводит ТАСС цитату Следкома.

    По данным ведомства, жертвой обстрела стал один мирный житель. Еще не менее трех человек, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Представители СК отметили, что информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

    На месте происшествия оперативно прибыли студенты-спасатели из регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Они занимались сбором осколков и обеспечением защиты теплового контура поврежденных зданий.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрела ВСУ центра Макеевки днем 8 февраля погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения. МИД призвал международные структуры осудить обстрел Макеевки. По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, молчание международных структур в связи очередным терактом ВСУ сравнимо с соучастием в преступлениях.

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    9 февраля 2025, 04:22 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал США «закулисным элементом» в конфликте на Украине

    Ким Чен Ын обвинил США и Запад в затягивании конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Ким Чен Ын заявил, что США и западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение, затягивая конфликт на Украине, и выразил поддержку действиям России.

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил США и западные страны в намеренном затягивании конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.  По его словам, США остаются главным «закулисным элементом», инициирующим противостояние в бывшей советской республике.

    Ким Чен Ын выразил обеспокоенность «безумными действиями» Запада и США, которые, по его мнению, стремятся навязать неосуществимую мечту о стратегическом поражении России. Лидер КНДР также отметил, что его страна противостоит действиям, подрывающим международную справедливость и глобальный мир.

    Глава Северной Кореи добавил, что Пхеньян будет «неизменно поддерживать справедливое дело армии и народа России» в их усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности, как это предусмотрено в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

    До этого глава КНДР обвинил США в нарушении стратегического баланса на Корейском полуострове. При этом накануне Пхеньян отказался обсуждать с США «сделку» по ядерному оружию.

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    9 февраля 2025, 02:17 • Новости дня
    На Украине объявили воздушную тревогу

    В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Максим Попов

    В Киеве и девяти областях Украины, включая Днепропетровскую и Харьковскую, прозвучал сигнал воздушной тревоги.

    В Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, об этом сообщают ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

    Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях.

    Предупреждение об угрозе с воздуха распространяется также на Днепропетровскую, Житомирскую, Киевскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.

    До этого сообщалось, что в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.

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    9 февраля 2025, 00:41 • Новости дня
    При обстреле ДНР погиб мирный житель

    Украинские войска четыре раза обстояли территорию ДНР за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В результате обстрелов украинскими войсками ДНР за последние сутки погиб один человек и пострадали десять, включая детей.

    Украинские войска за последние сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, отмечается в сообщении управления правительства республики в Telegram.

    В результате обстрелов было выпущено 11 боеприпасов на горловском и макеевском направлениях. При этом один человек погиб и десять, включая детей, получили ранения.

    До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удары по селам Муром и Малиновка в Белгородской области.

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    9 февраля 2025, 05:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили беспилотники в Воронежской области

    Губернатор сообщил об уничтожении нескольких БПЛА в Воронежской области

    Tекст: Максим Попов

    В Воронежской области дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников с помощью авиации, сообщил губернатор региона Александр Гусев, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

    «Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и с помощью нашей авиации уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», – сообщил Гусев в своем Telegram.

    Губернатор отметил, что, несмотря на успешно предотвращенное нападение, угроза атак беспилотников в регионе остается.

    Ранее оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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