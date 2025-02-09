Депутат Рады Дубинский заявил о занижении потерь ВСУ Зеленским для обогащения на «мёртвых душах»

Tекст: Дарья Григоренко

Дубинский выразил мнение, что Зеленский использует тактику известного литературного персонажа Чичикова из «Мертвых душ», чтобы получать бюджетные деньги на несуществующих солдат, передает ТАСС.

По словам депутата, фиктивные солдаты позволяют выделять средства из бюджета на большее количество военнослужащих, чем это необходимо на самом деле. «Зеленский – величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. Ведь одно дело – выделять из бюджета деньги на 10 солдат, а другое – на 3. Потому что 7 из них уже умерли или пропали без вести. Но если не признавать их смерть, то выгода намного выше», – отметил Дубинский.

Ранее украинский журналист и служащий ВСУ Владимир Бойко сообщил, что реальные потери украинских военнослужащих вдвое превышают озвученные Владимиром Зеленским данные о 45 тыс. погибших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной военной операции ВСУ потеряли 45,1 тыс. военнослужащих убитыми и около 390 тыс. ранеными. Кроме того, Зеленский заявил об «огромных потерях» ВСУ и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек.