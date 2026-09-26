Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Телеканал Минобороны Украины прекратил вещание после ударов по Киеву
Телеканалы «Армия.ТВ» и «Новини Live» на Украине прекратили вещание после атаки
Главный телеканал Минобороны Украины «Армия.ТВ» и информационный ресурс «Новини Live» прервали эфиры на фоне масштабного поражения серверных инфраструктур в Киеве.
Центральный телеканал Министерства обороны Украины «Армия.ТВ» полностью прекратил выход в эфир, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Причиной внезапной остановки работы стали недавние результативные удары по киевским дата-центрам, где располагалось серверное оборудование.
Помимо главного военного медиаресурса, телевизионные трансляции также вынужденно остановил украинский канал «Новини Live». Дальнейшие перспективы восстановления телевизионного сигнала и работоспособности пораженных инфраструктурных объектов пока остаются неизвестными.
Масштабные перебои в работе интернета и хостинг-площадок зафиксированы в украинской столице и ряде других регионов страны из-за повреждения узлового оборудования.
Ранее Минобороны сообщило о поражении в Киеве центра обработки данных «Космонова». Этот объект обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку системы спутниковой связи Starlink в интересах Вооруженных сил Украины.
В субботу украинские телеканалы заявили о сбоях в вещании после взрывов в дата-центрах. Двумя днями ранее российская армия поразила предоставлявшие вычислительные мощности для ВСУ дата-центры «Киевстар» и «Парковый».