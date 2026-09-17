О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
Зеленский подтвердил повреждения энергетических объектов в Киеве и Одессе
Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры на территории Киева, Одессы и Сумской области.
Масштабные разрушения и отключения электроэнергии зафиксированы сразу в нескольких регионах, передает ТАСС.
В ночь на 17 сентября серьезный урон был нанесен критической инфраструктуре в Киеве, Одессе и Сумской области.
Позже представители министерства энергетики Украины официально уточнили масштабы последствий. Из-за выведения из строя оборудования без света остались жители Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.
Мэр Киева Кличко сообщил о перебоях с водоснабжением в городе после ударов ВС России.
Минобороны сообщило, что в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной промышленности Украины, предприятиям ВПК.
В ходе ночного удара по украинскому ВПК российские военные поразили производство БПЛА RAX-2X, дата-центр «Де Ново Дата-Центр» в Киеве и Киевской области, кроме того, поражен металлургический комбинат «Запорожсталь».
Украинская система противовоздушной обороны минувшей ночью не смогла перехватить ни одной из запущенных российских дальнобойных ракет, включая комплексы «Калибр» и «Искандер-М».