О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два человека
Беспилотники украинских боевиков атаковали грузовые автомобили в Белгородской области, ранения получили двое мужчин, сообщили в региональном оперативном штабе в четверг.
«В Ракитянском округе в селе Солдатское FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями плеча, головы и спины бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода», – сообщил штаб в Max.
В Шебекино при атаке беспилотника на грузовик водитель получил осколочные ранения предплечья, ноги и живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в местную больницу, откуда его переведут в Белгород.
Кроме того, в городе от детонации нескольких дронов пострадали предприятие и три машины.
В селе Вознесеновка взрыв повредил крышу и окна частного дома. В Дунайке Грайворонского округа дрон пробил крышу жилого здания, а после атаки второго аппарата сгорел соседний дом. В селе Мощеное два беспилотника спровоцировали пожар в частном секторе.
В начале сентября один человек получил осколочные ранения при ударе дрона по микроавтобусу в Шебекино.
Несколькими днями ранее в этом же округе из-за атак беспилотников на автобус и грузовик погиб один мирный житель.
В середине августа украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в Ракитянском округе.