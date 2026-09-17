В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В Ракитянском округе в селе Солдатское FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Мужчину со множественными осколочными ранениями плеча, головы и спины бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода», – сообщил штаб в Max.

В Шебекино при атаке беспилотника на грузовик водитель получил осколочные ранения предплечья, ноги и живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в местную больницу, откуда его переведут в Белгород.

Кроме того, в городе от детонации нескольких дронов пострадали предприятие и три машины.

В селе Вознесеновка взрыв повредил крышу и окна частного дома. В Дунайке Грайворонского округа дрон пробил крышу жилого здания, а после атаки второго аппарата сгорел соседний дом. В селе Мощеное два беспилотника спровоцировали пожар в частном секторе.

В начале сентября один человек получил осколочные ранения при ударе дрона по микроавтобусу в Шебекино.

Несколькими днями ранее в этом же округе из-за атак беспилотников на автобус и грузовик погиб один мирный житель.

В середине августа украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в Ракитянском округе.