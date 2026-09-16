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    16 сентября 2026, 20:20 • Общество

    МФМ показал иностранной молодежи настоящую Россию

    МФМ показал иностранной молодежи настоящую Россию
    @ Кирилл Казачков/фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Екатеринбурге прошел Международный фестиваль молодежи. Его участниками стали десять тыс. молодых людей, делегаты приехали из 191 страны мира. В течение недели на площадках фестиваля обсуждались передовые инициативы, выдвигались новые проекты и зарождалась дружба. Для многих иностранных гостей знакомство с нашей страной стало настоящим открытием – они признались, что увидели Россию совсем не такой, какой ее представляют за рубежом.

    В Екатеринбурге завершился Международный фестиваль молодежи (МФМ), который стартовал в прошлую пятницу. Фестиваль прошел под лозунгом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

    В обращении к участникам фестиваля президент России Владимир Путин особо отметил, что в русском языке слово «мир» имеет сразу два значения. «Слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время «мир» – это планета: человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях», – сказал Путин.

    Глава государства пояснил, что Россия стремится строить отношения с другими странами на основе дружбы и взаимного уважения. «Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы все было по справедливости и с уважением друг к другу», – добавил президент.

    Интерес к фестивалю оказался огромным: организаторы получили более 113 тыс. заявок. В итоге половину участников составили россияне, а вторую половину – представители других стран.

    На несколько дней Екатеринбург превратился в крупный международный молодежный центр. Основные события проходили в «Екатеринбург-Экспо» и новом кампусе Уральского федерального университета (УрФУ). Здесь обсуждали новые проекты и инициативы, обменивались опытом, знакомились и заводили друзей – многие из этих контактов могут перерасти в совместные проекты и более тесное сотрудничество между странами.

    Музыкальная программа также собрала российских и зарубежных исполнителей. На главной сцене выступили Дима Билан, The Hatters, Татьяна Куртукова, NANSI & SIDOROV, Lizwi, южнокорейская рок-группа W24 и другие артисты.

    Одним из центральных событий в четверг стала сессия «Новая архитектура мира. Открытый диалог» с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он назвал фестиваль уникальной площадкой для общения и установления международных контактов.

    «По-моему, все согласны с тем, что Международный фестиваль молодежи превратился в очень полезную и уникальную площадку для установления контактов, обмена опытом, для дружбы и, наверняка, для влюбленности», – сказал Лавров, а сами участники дискуссий говорили о будущем мировой системы и необходимости ее дальнейшего развития.

    Одним из символов фестиваля стали ушанки с кокардой. Иностранные гости охотно разбирали их, примеряли и фотографировались в них, превращая традиционный российский головной убор в один из самых заметных атрибутов МФМ.

    Кроме того, в Екатеринбурге молодые люди из разных стран не только обсуждали глобальные проблемы, но и знакомились с современной Россией, ее культурой и традициями. Для многих из них фестиваль стал возможностью найти новых друзей, единомышленников и партнеров для будущих проектов.

    Для некоторых участников фестиваля Россия стала страной, с которой они связывают не только личные впечатления, но и собственное будущее. Так, Анна Костанян из Армении выбрала российское образование, посчитав его более перспективным для себя.

    «Думаю, именно такие шаги делают Россию и Армению ближе друг к другу. Дружба между нашими странами всегда должна оставаться братской. Мы всегда были братскими народами и, думаю, всегда ими останемся», – рассказала Костанян.

    Для других гостей МФМ поездка в Россию стала возможностью сравнить собственные представления о стране с тем, что они увидели своими глазами. Татенда Лунгу из Замбии признается, что всегда любил Россию и ее традиции, которые «сильно отличаются от моих».

    «Русские очень гостеприимные и открытые. Когда я впервые рассказал семье, что нахожусь здесь, все отнеслись скептически. Но я столько рассказал им о России, что теперь они сами хотят приехать. То, что показывают в новостях, и то, что видишь здесь своими глазами – совершенно разные вещи. Здесь прекрасная страна и прекрасные люди. Я очень люблю Россию», – отметил Лунгу.

    Схожий опыт получила и Джована Перейра Машаду из Бразилии, которая уже ранее побывала в России. По ее словам, первая поездка полностью изменила ее представление о стране. «Все оказалось совсем не таким, как мы слышим всю жизнь. Я полюбила людей, места, культуру. Нам постоянно говорили, что русские холодные и грубые, а я увидела совершенно обратное: люди здесь очень теплые и гостеприимные. Сейчас я даже пишу свою выпускную работу о России. Та первая поездка изменила мою жизнь», - вспоминает Перейра Машаду.

    Для колумбийца Йохана Леонардо Диаса Морено Россия также стала источником новых интересов. Он рассказал, что страна открыла для него «совершенно новый мир и огромное количество возможностей». При этом особое место в его жизни занял русский язык. «Я выучил русский, постоянно общаюсь с русской общиной в Колумбии, слушаю русскую музыку, смотрю сериалы на русском. Для меня язык стал живой частью моей жизни», – поделился участник фестиваля.

    Его любимой фразой, по собственному признанию, стала «русские не сдаются».

    Впрочем, интерес к России у участников МФМ выходит далеко за рамки языка. Фан Фей, приехавший в Екатеринбург из Китая, говорит, что по мере знакомства со страной все больше замечает сходство между двумя культурами. «Даже в татарской музыке я неожиданно услышал мелодии, похожие на китайские. Здесь огромное культурное многообразие, о котором мало знают за границей. Россию нужно больше показывать миру. И меньше смотреть телевизор о России – лучше приехать сюда и увидеть все своими глазами», – считает Фан.

    Калистер Аполлонарисимба из Танзании особо отметил культурное развитие России и ее высокий технологический уровень. «До приезда я представлял русских очень серьезными людьми, но здесь увидел совсем другое. Люди дружелюбные, добрые, гостеприимные. Это совсем не совпало со стереотипами, которые я знал о России», – признался он.

    Для Ясмина Хассана Ханафи Отмана из Киргизии фестиваль также стал первым опытом пребывания в России. Больше всего ему запомнилось отношение людей. Больше всего ему понравилось отношение россиян. «Здесь чувствуется тепло и дружелюбие. А наши страны объединяют общие цели – развитие, дружба и мир между странами, мир и развитие на международном уровне», – считает молодой человек. Эту мысль продолжил Андрей Джуссоев из Южной Осетии. По его словам,

    МФМ прежде всего стал пространством, где люди разных национальностей могут общаться вне зависимости от политической ситуации.

    «Здесь собралось очень много культур и народов. Россия принимает всех. Здесь нас так тепло принимают, что чувствуешь себя как дома. Россия для меня – это культура, дружба и мир», – отметил Джуссоев.

    Как уточняют эксперты, международные молодежные фестивали всегда выполняли важную политическую роль. «В первую очередь это возможность, заинтересовывать своей повесткой молодых людей со всего мира. Разумеется, это работает, когда принимающей стране есть что предложить миру», – рассказала поллитехнолог Анна Федорова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    По ее словам, Россия предлагает миру более справедливое, разнообразное и интересное будущее, чем классический «западный проект». При этом молодежь, подчеркивает Федорова, стала больше интересоваться и традиционными ценностями, и религией, и альтернативными либеральной модели.

    «Так работает общественный запрос на равенство и справедливость. Абсолютно то же самое происходит с идеей многополярного миропорядка, который сейчас молодежь во всем мире обсуждает все активнее. И что важно, все понимают, что процессы по перестройке мирового порядка были запущены российским президентом Владимиром Путиным, озвучившим идеи многополярности еще в 2007 году во время своей Мюнхенской речи», – добавила спикер.

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