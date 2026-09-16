В Екатеринбурге назвали победителей международного чемпионата ArtMasters Open

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественная церемония награждения победителей международных соревнований ArtMasters Open в рамках Международного фестиваля молодежи – 2026 прошла в Екатеринбурге, сообщили организаторы мероприятия. Лауреатов в направлениях «Кино» и «Музыка» выбрало международное жюри по итогам питчинга проектов команд-финалистов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Идея провести ArtMasters Open на площадке Международного фестиваля молодежи поначалу казалась неочевидной, но сегодня я очень рад, что этот опыт состоялся», – заявил начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

В состав жюри вошли заместитель начальника Управления Президента России по общественным проектам Александр Журавский, кинопродюсер и режиссер Лю Сюань из Китая, заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Юлия Голубева, театральный режиссер Эстер Митрофан из Румынии, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский и президент БРИКС Центра Висенте Барриентос из Бразилии. Директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин отметил, что ArtMasters Open стал важным опытом для участников, которым за короткое время пришлось сформировать международные команды и создать совместные проекты.

До финала дошли 10 команд, в которых работали участники из 25 стран. В течение трех дней в Екатеринбурге они очно создавали творческие проекты, объединяя разные компетенции. В категории «Кино» финалисты снимали социальные ролики на тему «Искусство быть человеком», а в категории «Музыка» разрабатывали клипы для исполнителей Hollyflame, Леона Кемстача, Даны Соколовой, Анны Немченко и Маши Шейх.

В направлении «Кино» первое место получила команда с роликом «Самый лучший день в году» о человеческом общении и внимании в эпоху технологий, режиссером выступила Аполлинария Лиманская.

В музыкальном направлении победила команда, создавшая клип для Анны Немченко в стилистике диско, основанный на идее танцпола в любом месте, где человек хочет свободно танцевать. Съемки проходили с использованием 3D-фонов и трекинг-камер.

На Международном фестивале молодежи – 2026 «АртМастерс» представила интерактивный стенд при поддержке Дирекции Всемирного фестиваля молодежи, Министерства культуры России и Почты России. Центральным элементом экспозиции стал образ Жар-птицы, переосмысленный через символику закулисных профессий и визуальную эстетику проекта, а гости могли сделать фото и оформить его в виде почтовой открытки. Представители «АртМастерс» также участвовали в деловой программе, где Борислав Володин модерировал сессию о творческом потенциале России и международном сотрудничестве в креативных индустриях.

ArtMasters Open прошел впервые в 2026 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Заявки на участие подали свыше 3,5 тыс. человек из 140 государств и территорий. Участники выбирали одну из 14 творческих компетенций в категориях «Кино» и «Музыка», а индустриальными партнерами соревнований стали RUTUBE, VK и Hollyland, партнером музыкального направления выступила «Арт студия 13».