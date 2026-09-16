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В коалиции ФРГ предложили экстренно снизить НДС на топливо
Фракция ХДС/ХСС в Бундестаге предложила снизить НДС на бензин в ФРГ
Руководство фракции ХДС/ХСС в Бундестаге призвало власти Германии срочно снизить НДС на бензин и дизель или вернуть «топливную скидку» для стабилизации цен, передает Deutsche Welle*.
В правящей коалиции ФРГ выступили за экстренные меры по снижению стоимости бензина и дизельного топлива, в том числе за уменьшение ставки НДС или восстановление действия так называемой топливной скидки, сообщает Deutsche Welle*.
Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге указал, что снижение налога на добавленную стоимость на бензин и дизель позволило бы оперативно облегчить нагрузку на водителей и бизнес. В качестве альтернативы он предложил вернуться к механизму топливной скидки, который уже применялся в мае и июне.
Политик подчеркнул, что власти ФРГ обязаны принять срочные решения, чтобы остановить рост цен на топливо и уменьшить давление на экономику. По его мнению, промедление с принятием таких мер усугубит ситуацию для потребителей и транспортной отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне цена бензина в Германии обновила исторический рекорд. В июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц перетасовал правительство на фоне скандала с суррогатным материнством. В прошлом году в блоке ХДС/ХСС обсуждали возможный распад коалиции с СДПГ.
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