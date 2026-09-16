Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Турецкий сериал заподозрили в связях с организаторами госпереворота
Власти Турции начали проверку сериала «Долина волков» на предмет связей с FETO
Власти Турции начали проверку популярного сериала «Долина волков: Западня» (Kurtlar Vadisi Pusu) в связи с возможными связями с запрещенной в стране преступной организацией FETO, которую официальная Анкара обвиняет в попытке госпереворота в 2016 году, сообщила газета Sozcu.
Правительство республики заинтересовалось телевизионным проектом из-за подозрений в причастности к попытке государственного переворота десять лет назад, передает РИА «Новости».
Газета Sozcu уточняет, что расследование связано с запрещенной группировкой FETO. «Утверждается, что в отношении сериала Kurtlar Vadisi Pusu начата проверка по линии FETO», – пишет издание.
Издание пока не публикует подробностей процесса, однако обещает предоставить дополнительную информацию позже. Криминально-политический проект транслировался с 2007 по 2016 год и рассказывал о борьбе главного героя Полата Алемдара с подпольными структурами. Он стал прямым продолжением выходившей ранее «Долины волков».
По версии официальной Анкары, организация FETO была создана Фетхуллахом Гюленом для проникновения в государственные учреждения через образовательные и медийные структуры. Именно эту сеть власти считают ответственной за попытку вооруженного мятежа 15 июля 2016 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе турецкая полиция задержала актера из сериала «Долина волков» по делу о наркотиках и проституции.
Летом журналисты нашли совпадение сюжета другого местного телешоу с реальным убийством российского посла сторонниками FETO.
Ранее правоохранительные органы провели масштабные рейды против тайных структур этой запрещенной организации по всей стране.