«Единая Россия» усилит поддержку научно-производственных кластеров в регионах

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Единая Россия» увеличит поддержку научно-производственных кластеров, объединяющих вузы, научные организации и предприятия в регионах. Такая связка позволит готовить кадры под потребности экономики, быстрее внедрять разработки и создавать условия для роста высокотехнологичного производства непосредственно в регионах, заявил Якушев, сообщается на сайте политического объединения.

«Особенно этот подход важен для территорий с развитой промышленностью. Университеты получают возможность более тесно работать с предприятиями, учёные – доводить разработки до практического применения, бизнес – получать квалифицированных специалистов и новые технологии. В результате регион формирует собственную цепочку от подготовки кадров и исследований до производства готовой продукции», – подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Он напомнил, что теме синхронизации науки, образования и промышленности партия посвятила первый отчётный форум в Екатеринбурге. В обновлённый технологический блок Народной программы также заложена задача до 2030 года создать ещё 50 передовых инженерных школ в регионах. Расширение поддержки научно-производственных кластеров позволит объединить эти меры в единую систему и усилить их практический эффект для людей, резюмировал Якушев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился организовать в регионах сильные университетские центры для подготовки научных кадров.

Ранее сообщалось, что до 2030 года в рамках Народной программы партии «Единая Россия» в стране появится 50 новых передовых инженерных школ.