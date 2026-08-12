Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
МИД обвинил Евросоюз в незаконном досмотре судов ради запугивания
МИД осудил неправомерные досмотры иностранных судов со стороны ЕС
Европейские военные используют давно истекший мандат операции ООН для безосновательных остановок коммерческого транспорта, тем самым препятствуя свободе судоходства, отметили в МИД.
Действия европейской военно-морской операции «Ирини» направлены на противодействие морским перевозкам в интересах страны, отмечает МИД РФ. 2 августа итальянские военные при поддержке Польши и Греции на два часа задержали судно «Тао Payoh» под флагом Камеруна.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что изначальные задачи миссии включали контроль оружейного эмбарго и пресечение незаконного экспорта нефти из Ливии. Однако соответствующий мандат Совета Безопасности ООН истек еще в мае 2026 года.
Сейчас Брюссель злоупотребляет международными нормами для запугивания перевозчиков. ««Проверка флага», теоретически допускаемая морским правом, в данном случае является не более чем ширмой для сведения политических счётов и реализации односторонних принудительных мер, которые Брюссель пытается навязать всему миру», – подчеркнули в министерстве.
Обоснование проверок принадлежностью к «теневому флоту» лишено правовых оснований и нарушает базовые свободы судоходства. Подобными шагами Евросоюз навлекает на себя серьезные опасности, резюмировали дипломаты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать иностранные танкеры с российской нефтью в Средиземном море.
В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о праве Москвы на защиту своих грузов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность симметричных атак на торговые суда враждебных стран.