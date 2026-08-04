Пользователи из России и США сообщили о «пропаже» Telegram из App Store

Пользователи сообщили о пропаже Telegram из App Store

Tекст: Катерина Туманова

На отсутствие мессенджера обратили внимание пользователи из ряда государств, в том числе из России и США, передает РИА «Новости».

В настоящее время при вводе запроса «Telegram» система поиска предлагает загрузить другие программы для обмена сообщениями.

Прямая ссылка на магазин с официального сайта разработчиков выдает ошибку: «Страница, которую вы ищете, не найдена».

Попытка открыть страницу приложения через браузер также не приносит результата. В этом случае на экране появляется уведомление о недоступности продукта.

Ранее в этот день иностранные браузеры стали блокировать сайты крупнейших банков России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле все мобильные приложения компании VK пропали из магазина Google Play. В июне корпорация Apple удалила все сервисы холдинга VK из App Store. Европейский суд отклонил иск Apple против правил для IT-гигантов.



