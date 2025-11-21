Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
Победители конкурса «Большая перемена» получили 1 млн рублей на образование
Шестой сезон всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов среднего профессионального образования завершился в Нижнем Новгороде, победители среди студентов выпускных курсов получили по 1 млн рублей на дальнейшее образование или запуск собственного проекта.
Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов колледжей и техникумов успешно завершился в Нижнем Новгороде.
С 18 по 21 ноября 600 студентов из 63 регионов России приняли участие в мероприятии, проходившем на стадионе «Совкомбанк Арена». В дни финала участники выполняли конкурсные задания, участвовали в просветительских программах и знакомились с карьерными и образовательными возможностями.
Президент России Владимир Путин направил финалистам поздравление, которое зачитал Герой России Артур Орлов.
«Отрадно, что ваш проект развивается и с каждым годом привлекает в свои ряды новых участников. Тема нынешнего конкурсного сезона – «От мечты к свершениям» – в полной мере отражает искреннее стремление ребят из разных регионов страны реализовать свой творческий потенциал, обрести уверенность в собственных силах, сделать еще один шаг к осуществлению намеченных планов и замыслов», – отмечается в приветствии.
Помимо выполнения заданий, студенты участвовали в тематической экскурсионной программе по Нижнему Новгороду. Для них состоялись встречи с представителями крупных компаний, а на выставочной зоне можно было узнать о профессиях будущего и существующих мерах поддержки. Среди победителей больше всего оказалось конкурсантов из Краснодарского края, Курской области, Белгородской, Московской, Санкт-Петербурга, Волгоградской области, Башкортостана, Томской области и ряда других регионов.
Победители конкурса среди студентов выпускных курсов получили по 1 млн рублей на дальнейшее образование или запуск собственного проекта, выпускники-призеры – по 200 тыс. рублей, младшекурсники-победители – по 200 тыс. рублей, а призеры младших курсов – по 100 тыс. рублей. Педагоги-наставники были также отмечены денежными премиями и получили возможность пройти обучение от партнеров конкурса.
В финале прозвучали слова поддержки от министра молодежной политики Нижегородской области Светланы Ануфриевой, руководителя Росмолодежи Григория Гурова и заместителя министра науки и высшего образования России Ольги Петровой. По словам организаторов, проекты финалистов мотивируют к новым достижениям и формируют будущий кадровый резерв экономики и технологических сфер.