Победители конкурса «Большая перемена» получили 1 млн рублей на образование

Tекст: Вера Басилая

Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов колледжей и техникумов успешно завершился в Нижнем Новгороде.

С 18 по 21 ноября 600 студентов из 63 регионов России приняли участие в мероприятии, проходившем на стадионе «Совкомбанк Арена». В дни финала участники выполняли конкурсные задания, участвовали в просветительских программах и знакомились с карьерными и образовательными возможностями.

Президент России Владимир Путин направил финалистам поздравление, которое зачитал Герой России Артур Орлов.

«Отрадно, что ваш проект развивается и с каждым годом привлекает в свои ряды новых участников. Тема нынешнего конкурсного сезона – «От мечты к свершениям» – в полной мере отражает искреннее стремление ребят из разных регионов страны реализовать свой творческий потенциал, обрести уверенность в собственных силах, сделать еще один шаг к осуществлению намеченных планов и замыслов», – отмечается в приветствии.

Помимо выполнения заданий, студенты участвовали в тематической экскурсионной программе по Нижнему Новгороду. Для них состоялись встречи с представителями крупных компаний, а на выставочной зоне можно было узнать о профессиях будущего и существующих мерах поддержки. Среди победителей больше всего оказалось конкурсантов из Краснодарского края, Курской области, Белгородской, Московской, Санкт-Петербурга, Волгоградской области, Башкортостана, Томской области и ряда других регионов.

Победители конкурса среди студентов выпускных курсов получили по 1 млн рублей на дальнейшее образование или запуск собственного проекта, выпускники-призеры – по 200 тыс. рублей, младшекурсники-победители – по 200 тыс. рублей, а призеры младших курсов – по 100 тыс. рублей. Педагоги-наставники были также отмечены денежными премиями и получили возможность пройти обучение от партнеров конкурса.

В финале прозвучали слова поддержки от министра молодежной политики Нижегородской области Светланы Ануфриевой, руководителя Росмолодежи Григория Гурова и заместителя министра науки и высшего образования России Ольги Петровой. По словам организаторов, проекты финалистов мотивируют к новым достижениям и формируют будущий кадровый резерв экономики и технологических сфер.