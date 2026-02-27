Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.3 комментария
Афганистан заявил о гибели множества пакистанских военных
Генштаб Афганистана отчитался об уничтожении пакистанских солдат и захвате постов
Афганская армия нанесла ответные удары по пакистанским военным базам, заявив о гибели множества солдат противника и захвате ряда приграничных постов.
Начальник афганского Генштаба Кари Фасихуддин Фитрат сообщил о серьезных потерях противника в ходе конфликта, передает ТАСС.
Ответные действия армии стали реакцией на авиаудары по территории страны.
«Захвачено значительное количество постов противника, убито большое число военнослужащих пакистанского военного режима», – приводятся слова военачальника в видеообращении.
Министерство обороны уточнило, что удары наносились по базам в районах городов Абботтабад, Джамруд, Наушера и Фейсалабад. По данным канала Ariana News, атаке также подвергся пакистанский ядерный объект.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Афганистана начали масштабную операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Ранее афганская авиация нанесла удар по пакистанскому городу Лахор после столкновений на границе.