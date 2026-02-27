Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.11 комментариев
Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану
Исламабад начал открытую войну против афганского государства, назвав правящее там движение инструментом индийского влияния и источником террористической угрозы.
Глава пакистанского военного ведомства Хаваджа Асиф заявил о начале полномасштабного противостояния с талибами, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Dawn.
«Талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспорт терроризма... Талибан стал прокси Индии... Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война», – сказал министр.
В ответ на бомбардировки афганские вооруженные силы развернули масштабные наступательные действия вдоль линии Дюранда. Представители Кабула сообщили, что операции охватили провинции Хост, Пактия, Нуристан и ряд других районов.
Власти Пакистана утверждают, что в ходе приграничных столкновений ликвидированы 133 афганских военных, а более 200 получили ранения. По информации афганской стороны, пакистанская авиация нанесла удары по целям в провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.
Напомним, ВС Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Ранее десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов пакистанских ВВС по приграничным провинциям Пактия и Нангархар.