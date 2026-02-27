Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава пакистанского военного ведомства Хаваджа Асиф заявил о начале полномасштабного противостояния с талибами, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Dawn.

«Талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспорт терроризма... Талибан стал прокси Индии... Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война», – сказал министр.

В ответ на бомбардировки афганские вооруженные силы развернули масштабные наступательные действия вдоль линии Дюранда. Представители Кабула сообщили, что операции охватили провинции Хост, Пактия, Нуристан и ряд других районов.

Власти Пакистана утверждают, что в ходе приграничных столкновений ликвидированы 133 афганских военных, а более 200 получили ранения. По информации афганской стороны, пакистанская авиация нанесла удары по целям в провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.

Напомним, ВС Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Ранее десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов пакистанских ВВС по приграничным провинциям Пактия и Нангархар.