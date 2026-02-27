На Камчатке за неделю зафиксировали 15 ощутимых землетрясений магнитудой до 6,3

Tекст: Вера Басилая

За прошедшую неделю на Камчатке зарегистрировали 15 ощутимых землетрясений магнитудой от 4,1 до 6,3, передает «Интерфакс».

По информации регионального филиала Единой геофизической службы РАН, четыре из этих событий ощутили жители Петропавловска-Камчатского с интенсивностью от двух до трех баллов.

В сообщении уточняется, что афтершоки продолжаются у побережья полуострова после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля прошлого года. Подземные толчки в регионе фиксируются регулярно, что связано с высокой сейсмической активностью Камчатки.

Службы отмечают, что серьезных разрушений и пострадавших после последних землетрясений не зафиксировано. Эксперты продолжают наблюдение за сейсмической обстановкой и предупреждают о возможности новых афтершоков.

В четверг у восточного побережья Камчатки в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,5. В Петропавловске-Камчатском подземные толчки ощущались на три балла.