Tекст: Вера Басилая

Доклад, представленный в пресс-центре «Россия сегодня», содержит доказательства военных преступлений киевского режима против пожилых граждан.

Материалы включают 24 ключевых свидетельства и сотни задокументированных случаев убийств и пыток мирных жителей, в основном лиц старшего возраста, а также российских военнослужащих, подвергшихся издевательствам в украинском плену.

Участник СВО и глава Международного общественного трибунала Максим Григорьев заявил: «Мы работаем непосредственно в районах боевых действий, заходим вслед за нашими вооруженными силами в освобожденные районы и населенные пункты. К сожалению, очень часто видим убитых мирных жителей. Как правило, это люди старшего возраста, самые беззащитные. Их целенаправленно убивают, расстреливают».

По его словам, большинство жертв – мирные бабушки и дедушки, которых убивают намеренно, что квалифицируется как военное преступление, не имеющее срока давности.

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова подчеркнула, что доклад основан на показаниях самих жертв и будет использоваться для будущих разбирательств. Она отметила важность профессионализма и личного мужества организаторов работы.

Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что все виновные должны быть наказаны, даже если для этого потребуется много лет.

Журналист Армен Гаспарян сравнил преступления украинских неонацистов с действиями немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны и выразил благодарность за сохранение свидетельств.

Член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человекаАлександр Брод сообщил, что материалы трибунала направляются в международные организации, однако реакция на них пока крайне слабая. По мнению участников презентации, подобные расследования необходимо продолжать, чтобы никто из виновных не ушел от ответственности.

