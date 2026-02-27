Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.3 комментария
В Москве представили доклад о преступлениях Киева против пожилых людей
В Москве презентовали доклад Международного общественного трибунала, в котором собрано 24 свидетельства преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях.
Доклад, представленный в пресс-центре «Россия сегодня», содержит доказательства военных преступлений киевского режима против пожилых граждан.
Материалы включают 24 ключевых свидетельства и сотни задокументированных случаев убийств и пыток мирных жителей, в основном лиц старшего возраста, а также российских военнослужащих, подвергшихся издевательствам в украинском плену.
Участник СВО и глава Международного общественного трибунала Максим Григорьев заявил: «Мы работаем непосредственно в районах боевых действий, заходим вслед за нашими вооруженными силами в освобожденные районы и населенные пункты. К сожалению, очень часто видим убитых мирных жителей. Как правило, это люди старшего возраста, самые беззащитные. Их целенаправленно убивают, расстреливают».
По его словам, большинство жертв – мирные бабушки и дедушки, которых убивают намеренно, что квалифицируется как военное преступление, не имеющее срока давности.
Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова подчеркнула, что доклад основан на показаниях самих жертв и будет использоваться для будущих разбирательств. Она отметила важность профессионализма и личного мужества организаторов работы.
Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что все виновные должны быть наказаны, даже если для этого потребуется много лет.
Журналист Армен Гаспарян сравнил преступления украинских неонацистов с действиями немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны и выразил благодарность за сохранение свидетельств.
Член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человекаАлександр Брод сообщил, что материалы трибунала направляются в международные организации, однако реакция на них пока крайне слабая. По мнению участников презентации, подобные расследования необходимо продолжать, чтобы никто из виновных не ушел от ответственности.
Международный общественный трибунал опубликовал доклад о военных преступлениях киевских властей в Красноармейске.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила игнорирование международными организациями массовых убийств мирных граждан.
Председатель трибунала Максим Григорьев обвинил ВСУ в расстреле более ста человек при отступлении из Селидово.