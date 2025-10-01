Эксперт Хлебунов сообщил о росте точечных DDoS-атак

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хлебунов сообщил, что количество «хирургических» DDoS-атак в России выросло на 30% с начала 2025 года, передает РИА «Новости». По его словам, речь идет о точечных кибератаках, цель которых – нарушить работу отдельных бизнес-функций, например процесс проведения платежей или вход в личный кабинет. Эксперт отметил: «С начала 2025 года на 30% выросло число так называемых «хирургических» DDoS-атак – точечных атак, направленных не на общую перегрузку сервисов, а на сбои в работе отдельных бизнес-функций».

Такая стратегия атак стала широко использоваться в 2025 году. Хакеры выбирают критически важные функции сайтов или приложений, блокируя их, но не отключая полностью весь сервис. Еще одним заметным трендом, по словам Хлебунова, стало применение DDoS-атак как «дымовой завесы» для отвлечения внимания от более сложных целевых киберопераций, например проникновения в инфраструктуру и кражи данных.

За девять месяцев 2025 года в целом наблюдается двукратный рост числа кибератак по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди отраслей, наиболее подверженных сетевым атакам, выделяются кредитные организации (35%), телекоммуникационный сектор (33%) и государственные структуры (15%). На уровне приложений основными мишенями стали ритейл (32%), финсектор (22%) и телеком (20%). Атаки на уровне приложений составили 40% от общего числа зафиксированных кибератак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники увеличили кражи у молодежи в 2025 году вдвое. МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников. Wildberries предотвратил массовый взлом аккаунтов с помощью вирусов.