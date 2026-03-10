Статистика определила в России две отрасли с зарплатами более 500 тыс. рублей

Tекст: Катерина Туманова

По итогам декабря 2025 года в России лишь две отрасли смогли выйти на уровень средней зарплаты выше 500 тыс. рублей – это негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество, передает РИА «Новости».

Средняя зарплата у сотрудников негосударственных пенсионных фондов составила 516,6 тыс. рублей, у работников денежного посредничества – 515,3 тыс. рублей.

В декабре 2024 года только специалисты негосударственных пенсионных фондов получали зарплаты выше данного порога.

В пятерку лидеров по уровню оплаты труда также вошли сферы добычи нефти и газа – 450 тыс. рублей, производство носителей информации (кассет и дисков) – 405 тыс., вспомогательная деятельность в финансовой сфере – 388,8 тыс. рублей.

Шестое место заняли работники отрасли звукозаписи и издания музыки с доходом в 367,5 тыс. рублей, седьмое – сотрудники пассажирских воздушных перевозок с тем же уровнем заработка, восьмое – ученые в области общественных и гуманитарных наук, их средняя зарплата составила 364,9 тыс. рублей.

Десятку отраслей с самыми высокими зарплатами замкнули сотрудники международных организаций, которые в декабре 2025 года в среднем получали 333,7 тыс. рублей, а также работники сферы организации конференций и выставок с 331,8 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата учитывает доходы всех работников организации, включая премии и бонусы, до вычета налогов. В конце 2025 года средний доход россиян достиг 139,7 тыс. рублей, увеличившись с 128,7 тыс. рублей по сравнению с концом 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступили в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан. Средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей. Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года.