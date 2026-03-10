При массовом ДТП в Амурской области пострадали восемь человек

Tекст: Катерина Туманова

«Установлено, что 9 марта 2026 года в вечернее время на путепроводе в городе Белогорске произошло столкновение четырех автомобилей: Honda CRV, УАЗ, Toyota Vitz, Toyota Corolla Spacio. В результате ДТП пострадало восемь человек, шести из которых потребовалась медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение», сообщили в Telegram-канале прокуратуры Амурской области.

В ходе проверки установят обстоятельства и причины автоаварии, будет дана оценка соблюдению правил безопасности дорожного движения, уточнили в ведомстве.

