Шторм поднял со дна Черного моря старые выбросы мазута

Tекст: Катерина Туманова

«На месте организовали работы по уборке. Участвуют представители ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, администрации Анапы, жители курорта. В течение дня собрали 98 мешков штормового мусора и фрагментов нефтепродуктов», – сообщили в Telegram-канале Оперштаба.

Там уточнили, что уборка была организована и в поселке Веселовка Темрюкского района. Небольшие фрагменты нефтепродуктов убирали сотрудники Кубань-СПАС и волонтеры.

Напомним, суда «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели бедствие 15 декабря 2024 года, имея на борту около 9,2 тыс. тонн мазута. Происшествие привело к масштабному загрязнению акватории Черного моря нефтепродуктами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росприроднадзор заявлял о невозможности полной ликвидации последствий загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута.

Арбитражный суд Кубани взыскал с компаний «Волгатранснефть», «Абсолютстрахование», «Кама шиппинг» и «ВСК» более 404 млн рублей за ликвидацию последствий аварии танкеров у Керченского пролива.

В начале февраля 2026 года владельцам танкеров выставили счет на 34 млрд рублей за разлив нефти в Черном море.