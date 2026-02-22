«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.20 комментариев
Системы ПВО сбили 17 дронов над Калужской областью
В Калужской области средствами ПВО были уничтожены 17 беспилотников, обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.
Силы противовоздушной обороны сбили 17 беспилотников над четырьмя муниципалитетами Калужской области, а также на окраинах Калуги и Обнинска, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, «сегодня днем силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского муниципальных округов, на окраине города Калуга и города Обнинска».
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры и жилья не зафиксировано. Власти уточнили, что обломки одного из сбитых над Обнинском беспилотников повредили окно муниципального образовательного учреждения. Жертв и пострадавших среди детей и сотрудников нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа, большинство из которых было сбито в Брянской и Московской областях.
Системы ПВО уничтожили одиннадцать беспилотников, направлявшихся к столице.