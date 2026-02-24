23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
СК завел дело после аварии с отключением тепла в Хабаровске
В Хабаровске авария на тепломагистрали оставила без отопления почти 200 многоквартирных домов, включая студенческий городок, из-за чего возбудили уголовное дело.
Уголовное дело по статье халатность было возбуждено после аварии на тепломагистрали ТМ-33 в Хабаровске, сообщает РИА «Новости». В результате происшествия без отопления и горячей воды остались почти 200 многоквартирных домов на улицах Тихоокеанская, Трехгорная, Известковая и Бондаря, а также здания студенческого городка, где затопило подвал общежития.
Следственное управление отметило: «Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)… В результате аварии почти 200 домов остались без отопления, в том числе здания студенческого городка, где произошло затопление подвала общежития».
Прокуратура Краснофлотского района организовала проверку для выяснения причин аварии и координации работы экстренных служб. По данным министерства энергетики региона, повреждение на ТМ-33 удалось обнаружить, а предварительной причиной назван заводской дефект трубы.
Губернатор края Дмитрий Демешин сообщил, что аварийные бригады работают круглосуточно для устранения последствий и планируют возобновить подачу воды и тепла к 6.00 утра вторника. К 11.00 по местному времени теплосеть начнут заполнять водой.
