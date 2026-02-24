  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА
    Чем грозит Мексике убийство наркобарона
    Die Weltwoche: ЕС повторяет ошибку вермахта в недооценке военной мощи России
    Международный паралимпийский комитет ответил на бойкот из-за допуска россиян
    Зеленский заявил о двухлетнем проживании в бункере
    Захарова заявила о своевременности начала СВО против Киева
    Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России
    Словакия остановила поставки электричества на Украину
    Зеленский потребовал признать «Орешник» легитимной целью для НАТО
    Украинцы массово искали поздравления с 23 февраля в интернете
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    24 февраля 2026, 06:18 • Новости дня

    В США восхитились мощью экспериментального российского «танка-монстра» Т-95

    19fortyfive: Российский Т-95 «монстр» мог обойти зарубежные танки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перспективная российская боевая машина «Объект 195» – танк Т-95 с мощным вооружением могла значительно обогнать зарубежных конкурентов по тактико-техническим характеристикам, заявил обозреватель американского портала 19fortyfive Стив Балестриери.

    Автор в материале для 19fortyfive выразил мнение, что эта техника стала бы «настоящим монстром», пишет «Лента.ру».

    Машину создавали с учетом возможности установки массивного 152-миллиметрового гладкоствольного орудия, которое могло запускать управляемые ракеты. Такой танк обещал «непревзойденную огневую мощь».

    Концепция боевой машины, отмененная к концу 2010-х годов, предусматривала размещение пушки в необитаемой башне. Конструкторы планировали изолировать экипаж, а также применить модульную композитную броню и революционную активную защиту «Дрозд-2».

    Эксперт отметил, что новейший Т-14 «Армата» получил некоторые элементы от «Объекта 195». Предшественник, по словам автора, остался лучшим российским танком, который так никогда и не был создан.

    Газета ВЗГЛЯД писала об известных характеристиках Т-95. Официально были представлены только три прототипа. Серийное производство так и не началось.

    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    23 февраля 2026, 00:13 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    Путин заявил, что Россия укрепит армию, флот и ядерную триаду
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В обращении по случаю Дня защитника Отечества президент Владимир Путин отметил среди планов ускоренную разработку перспективных вооружений, усиление ядерной триады и развитие вооруженных сил с опорой на боевой опыт спецоперации.

    Президент Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.

    В своем обращении глава государства отметил, что Россия продолжит масштабное укрепление армии и флота с учетом складывающейся международной ситуации и боевого опыта специальной военной операции, с опорой на российскую промышленность, науку, индустриальные и высокотехнологичные компании.

    Президент назвал развитие ядерной триады безусловным приоритетом, гарантирующим безопасность страны, стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, и заявил о планах качественно наращивать потенциал всех видов вооруженных сил, повышать их боеготовность и мобильность.

    «Будем наращивать темпы разработки перспективных систем для вооруженных сил», – сказал Путин. – «Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры – настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли, опора государства и общества».

    Путин отметил, что в ходе СВО плечом к плечу сражаются представители всех народов России, а в умении вместе побеждать ради общих целей заключена колоссальная сила армии и российского многонационального общества.

    «Испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы. Современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками», – подчеркнул президент.

    Он выразил низкий поклон всем, кто сражается за Отечество, и почтил память павших героев.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина в День защитника Отечества провести рабочий день, возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.

    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    21 февраля 2026, 16:58 • Новости дня
    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения

    CNN: Китай провел секретное испытание ядерного оружия нового поколения

    CNN обвинила Китай в проведении секретного испытания ядерного оружия нового поколения
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Китай провел секретное ядерное испытание в 2020 году на полигоне Лоп-Нур вопреки международному мораторию, сообщает CNN.

    По данным CNN, американская разведка обвиняет Китай в разработке и испытании ядерного оружия нового поколения. Источники телеканала отмечают, что как минимум одно секретное испытание было проведено Пекином в 2020 году на полигоне Лоп-Нур, несмотря на существующий с 1996 года международный мораторий на подобные действия, передают «Вести».

    Ожидается, что Китай планирует провести еще несколько испытаний в ближайшем будущем. Представители Госдепартамента США раскрыли детали произошедшего только в этом месяце, подчеркнув, что до настоящего времени задачи испытаний держались в секрете. По данным американской стороны, анализ инцидента, произошедшего в июне 2020 года, показал, что испытание было частью стратегии создания нового поколения ядерных вооружений.

    В материале издания указывается, что в посольстве Китая в Вашингтоне назвали подобные обвинения политической манипуляцией. Дипломаты подчеркнули, что сообщения о ядерных испытаниях безосновательны, а США лишь ищут повод для возобновления собственных испытаний.

    Президент США Дональд Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности. США намерены возобновить ядерные испытания, исключая масштабные атмосферные взрывы.

    Напомним, 5 февраля Москва была вынуждена констатировать завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который не был продлен Соединенными Штатами.

    Белый дом выразил надежду на то, что Москва убедит Пекин присоединиться к соглашению по контролю над ядерными арсеналами.

    21 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области

    Хинштейн: Саперы КНДР уничтожили 1,6 млн взрывоопасных предметов в Курской области

    Хинштейн рассказал о результатах работы саперов КНДР в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Курской области специалисты из КНДР уничтожили около 1,6 млн взрывоопасных предметов, разминировав свыше 150 тысяч гектаров земли, сообщают власти региона.

    В приграничных районах Курской области саперами КНДР было уничтожено около 1,6 млн взрывоопасных предметов, сообщил губернатор Александр Хинштейн в интервью «Комсомольской правде». В регионе разминировано свыше 150 тыс. гектаров земли и 92 населённых пункта, однако работы ещё продолжаются.

    Хинштейн подчеркнул, что после визита президента России Владимира Путина в Курск весной прошлого года, поручение о наращивании группировки разминирования было успешно выполнено. На пике работ в группировке находились более 2 тысяч человек.

    Губернатор отметил, что основную часть специалистов составляют инженерные войска Вооружённых сил России, подразделения МЧС и Росгвардии. Важную роль, по его словам, сыграли и специалисты из инженерных подразделений Народной армии Кореи.

    «Наши друзья из КНДР в декабре убыли к себе на Родину, потому что зимой под снегом разминировать довольно сложно», – сообщил Хинштейн и добавил, что надеется на возвращение северокорейских специалистов в Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пхеньяне открыли улицу в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия признательна КНДР за помощь в этом процессе. До этого президент России Владимир Путин также отметил вклад военных КНДР в освобождение Курской области.


    22 февраля 2026, 23:53 • Новости дня
    Одесситы захватили сотрудника ТЦК после похищения мужчины на улице

    Жители Одессы задержали военкома и потребовали освободить насильно мобилизованного мужчину

    Tекст: Денис Тельманов

    Толпа прохожих в Одессе заблокировала сотрудника центра комплектования, пытаясь добиться освобождения насильно задержанного призывника.

    Инцидент произошел после того, как военкомы схватили прохожего, однако забыли своего коллегу при спешном отступлении, сообщает ТАСС. Очевидцы мгновенно окружили оставшегося сотрудника и не дали ему уйти или вызвать подмогу по телефону.

    На опубликованных кадрах одна из женщин удерживает человека в форме и кричит: «Пацана отпустите. Не отпущу его, пока пацана не отпустят».

    Собравшиеся люди обвиняют патрульных в избиениях и похищениях горожан прямо на улицах областного центра.

    К конфликту присоединился мужчина в штатском, представившийся сержантом украинской армии. Он отобрал у растерянного работника ТЦК военный билет и пригрозил жалобой в органы собственной безопасности из-за неправомерных действий патруля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ТЦК в Черкасской области похитили священника канонической УПЦ для отправки в боевую бригаду.

    Харьковчанин после смены пола добился через суд исключения из списков воинского учета.

    В городе Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв в здании центра комплектования.

    21 февраля 2026, 07:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали о пытках и убийствах наемников в рядах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы группировки войск «Север» узнали, как действующие в Харьковской области подразделения иностранных наемников становятся жертвами своих же нанимателей, которые пытают, избивают и убивают их.

    «В подразделениях иностранных наемников ГУР, действующих в Харьковской области, регулярно применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования. Недавно в результате издевательств погиб наемник из Бразилии за нарушение распорядка дня и употребление спиртного», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Наиболее ожесточенные бои, по словам «Северян» идут в лесных массивах и населенных пунктах в районе Волчанска. Есть тактические успехи на Хатненском участке фронта.

    Около Старицы они продвинулись на трех участках и овладели крупным участком леса. В лесу юго-западнее Симиновки авиация ударила по скоплению живой силы 58 омпбр, а штурмовики продвинулись на двух участках и овладели одним опорным пунктом ВСУ.

    В Волчанских Хуторах продолжают активно работать «Солнцепеки», уничтожая живую силу ВСУ в прилегающих лесопосадках. На  Хатненском участке фронта штурмовые группы продвинулись на 300 м по лесополосам. На Липцовском участке артиллерия и расчеты FPV выявляли и уничтожали пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и прилегающих лесных массивах.

    На Сумском направлении «Северяне» комбинированным ударом уничтожили  казармы операторов БПЛА в районе Писаревки. Подтверждены потери среди личного состава, в том числе уничтожены медийные боевики.

    В Сумском районе бойцы продвинулись на восьми участках, в Краснопольском на двух и в Глуховском на трех. За сутки общее продвижение составило до 700 м. На  Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия и расчеты FPV били по  целям в районе Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ДРГ колумбийцев попала в ловушку в Харьковской области. Бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части. El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя.

    23 февраля 2026, 06:31 • Новости дня
    Группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продолжили создание полосы безопасности, уничтожив в ходе боев новейшие украинские станции радиоэлектронной борьбы.

    Бойцы группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои, где за сутки общее продвижение составило до 750 метров, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии продавливают оборону противника на нескольких участках, несмотря на активное использование ВСУ дронов и попытки ударов по энергетике.

    На Харьковском направлении продолжается наступление в районе Волчанска и Старицы, где завершена зачистка участка леса. Особое внимание уделяется уничтожению логистических узлов и средств радиоэлектронной борьбы противника. На передовой были замечены и поражены новейшие украинские разработки РЭБ «Октава» и «Дамба», которые не смогли защитить позиции от российских ударов.

    Потери украинской стороны за сутки превысили 230 человек, также уничтожено множество техники, включая станции «Старлинк» и гаубицы. Кроме того, военных предупредили о рассылке вредоносного программного обеспечения под видом ссылки на «Википедию» для взлома мобильных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Северяне вынуждают ВСУ перебрасывать резервы или оставлять личный состав в безысходном положении. Также российские бойцы узнали о пытках и убийствах иностранных наемников их собственными нанимателями.

    23 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    В ДНР зафиксировали сутки без обстрелов со стороны ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска полностью воздержались от нанесения ударов по территории республики в течение минувших суток.

    На территории республики сохранялась спокойная обстановка, так как украинские силовики не открывали огонь по жилым районам, передает ТАСС.

    «Фактов вооруженных атак ВФУ не зафиксировано», – говорится в официальной сводке профильного ведомства.

    Соответствующие данные представили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

    Это подразделение входит в структуру администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более выгодные позиции и уничтожили несколько складов.

    На ряде направлений армия ликвидировала более 1250 боевиков и американскую технику. Противник потерял свыше 1230 военнослужащих и десятки единиц бронетехники.

    22 февраля 2026, 10:19 • Новости дня
    ВМС Таиланда потопили малайзийский траулер, пытавшийся протаранить их патрульный катер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патрульный катер военно-морских сил Таиланда открыл предупредительный огонь по малайзийскому малому рыболовному судну, которое попыталось протаранить катер после обнаружения им группы малайзийских траулеров, производивших незаконный лов рыбы в территориальных водах Таиланда; малайзийской судно затонуло, экипаж арестован, сообщил пресс-секретарь ВМС Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан.

    Патрульный катер военно-морских сил Таиланда потопил малайзийский траулер, который пытался протаранить катер после обнаружения группы малайзийских судов, занимавшихся незаконным ловом рыбы в таиландских территориальных водах, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря ВМС Таиланда контр-адмирала Пхарата Раттаначайяпхана, инцидент произошел 20 февраля 2026 года в восьми морских милях от острова Липе.

    «Патрульный катер ВМС, высланный проверить информацию, был вынужден открыть предупредительный огонь, когда один из траулеров попытался его таранить», – сообщил адмирал. По его словам, капитан катера через громкую связь потребовал от рыбаков остановиться и приготовиться к досмотру, но большинство траулеров попытались быстро покинуть акваторию.

    Один из траулеров пошел на опасное сближение, и в ответ экипаж катера открыл предупредительный огонь. В результате стрельбы один член экипажа траулера был ранен, двое других задержаны, а судно затонуло. Как выяснилось, все трое задержанных являются гражданами Таиланда, работавшими по контракту в Малайзии.

    Раненого доставили в больницу провинции Сатун, а двое других были переданы полиции и арестованы по решению суда. ВМС Таиланда подчеркивают, что действия были направлены на защиту национальных интересов и борьбу с браконьерством в прибрежных водах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Таиланда начали операцию по вытеснению камбоджийских военных с приграничной территории. Военные моряки Таиланда спасли четырех россиян с катера, который застрял на скалах в районе Пхукета. США и Таиланд провели масштабные совместные морские учения CARAT в Андаманском море.

    22 февраля 2026, 02:40 • Новости дня
    Российский солдат в одиночку пленил восемь боевиков ВСУ под Красноармейском

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа из восьми украинских военных сдалась в плен одному российскому солдату после артиллерийского обстрела их позиции под Красноармейском, о чем рассказал пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко.

    Пленный рассказал, что их группу привезли на свиноферму под Красноармейском, где по их позиции начала работать российская артиллерия. В результате артудара один украинский солдат погиб, еще несколько получили ранения, передает РИА «Новости».

    По словам Бойко, над их позицией появился российский дрон, который предложил сдаться, однако украинские военные не знали, каким образом это сделать.

    Позже им доставили обед, что позволило обнаружить их позицию. В итоге один российский военнослужащий взял в плен восемь украинских боевиков.

    Другой пленный, Ростислав Лемешенко, отметил, что во время штурма российский военнослужащий стрелял в пол и уничтожил двух боевиков их группы, после чего остальные решили сдаться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет. Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом.

    22 февраля 2026, 10:57 • Новости дня
    Ростех поставил в войска новую партию ракет для «Панцирей»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха поставил в войска партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) для комплексов «Панцирь», включая боеприпасы ближнего перехвата, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Поставка зенитных управляемых ракет для комплексов «Панцирь» состоялась в преддверии Дня защитника Отечества, передает ТАСС. В войска были отгружены как стандартные ракеты, так и мини-ЗУР ближнего перехвата, что позволило значительно увеличить боекомплект установок.

    В пресс-службе госкорпорации уточнили, что благодаря мини-ЗУР количество ракет в направляющих может достигать 48 вместо 12. Возможна вариация числа средств поражения в зависимости от сочетания стандартных и новых ракет.

    В Ростехе подчеркнули, что комплексы «Панцирь» продолжают демонстрировать высокую эффективность в боевых условиях, обеспечивая защиту от сложных целей, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow, а также высокоскоростные HARM. По словам представителей госкорпорации, современные мини-ЗУР успешно применяются против малоразмерных беспилотников и других целей.

    В компании также отметили, что новые управляемые ракеты предназначены для поражения различных целей в ближней зоне. Испытания подтвердили заявленные характеристики и правильность технических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь». Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов. Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь».

    21 февраля 2026, 09:15 • Новости дня
    Ростех представил восемь новых типов беспилотников для СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех в преддверии Дня защитника Отечества провел презентацию продукции, используемой в зоне СВО. Были презентованы восемь типов новейших БПЛА различного назначения, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Госкорпорация «Ростех» в преддверии Дня защитника Отечества провела масштабную презентацию продукции, задействованной в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС. В пресс-службе компании уточнили, что особое внимание уделили современным беспилотным летательным аппаратам: было представлено восемь новых типов дронов различного назначения.

    В числе новинок показали аппараты самолетного типа, беспилотники с вертикальным взлетом, квадрокоптеры и мультикоптеры, оснащённые как электрическими двигателями, так и моторами внутреннего сгорания. Помимо БПЛА, гости увидели современные средства экипировки, мото- и бронетехнику, боеприпасы и системы защиты от дронов – всего продемонстрировано более 140 изделий.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил: «Задумка простая: показать в одном месте продукцию компаний Ростеха, которая используется в зоне СВО, помогает защищать интересы нашей страны». Он отметил, что с учетом специфики спецоперации, которую называют «войной дронов», на презентации сделали отдельный акцент на БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России создали специальные патроны против дронов «Многоточие». Государственная корпорация Ростех поставила в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от беспилотников. Антидроновые патроны IGLA 100 начали поступать в российские войска.

    21 февраля 2026, 15:06 • Новости дня
    ПВО России сбила 31 украинский дрон за пять часов

    Минобороны сообщило о перехвате 31 украинского БПЛА за пять часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение пяти часов российские силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон самолетного типа над шестью регионами страны, сообщили в Минобороны.

    Министерство обороны России сообщило о перехвате 31 украинского беспилотника в период с 9 до 14 часов субботы по московскому времени, передает ТАСС.

    11 БПЛА было сбито над Татарстаном, еще 11 дронов сбили над территорией Белгородской области, 4 беспилотника – над Курской областью, 2 БПЛА – над Ульяновской областью, 2 дрона уничтожили над Пензенской областью, один БПЛА – над территорией Самарской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили об успешном отражении масштабной атаки беспилотников в республике. А по населенным пунктам Белгородской области за сутки было выпущено 19 боеприпасов и совершено 153 атаки беспилотниками, в результате которых три человека погибли и есть раненые среди мирных жителей.

    Ранее, утром 21 февраля с 7:00 до 9:00 по московскому времени над территорией страны сбили 12 украинских БПЛА.


    21 февраля 2026, 09:57 • Новости дня
    Электромотоциклы «Иж-Эндуро» использовали для эвакуации бойцов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электромотоциклы «Иж-Эндуро» разработки «Калашникова» с коляской и прицепным устройством предназначены для эвакуации бойцов с поля боя и доставки грузов, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Электрические мотоциклы «Иж-Эндуро» разработки концерна «Калашников» с коляской и прицепным устройством впервые представлены в Москве и предназначены для эвакуации бойцов с поля боя, а также доставки различных грузов, передает ТАСС. В пресс-службе Ростеха подчеркнули, что данная техника отличается универсальностью, повышенной маневренностью, надежностью и удобством управления. В зависимости от модификации, мотоцикл может развивать скорость от 100 до 150 км/ч.

    Помимо этого, на презентации продемонстрировали экипировку линейки «Оберег», в том числе бронежилеты «Оберег ПРО», новую версию экипировки «Оберег 2.0», а также амуницию для скрытого ношения и гражданского разминирования. Всего госкорпорация представила более 140 единиц продукции, используемых в зоне спецоперации на Украине, включая средства борьбы с БПЛА.

    Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что сегодня в зоне проведения спецоперации на Украине эффективно используются более десяти типов отечественных беспилотников. В мероприятии участвовали ведущие предприятия госкорпорации, среди которых «Высокоточные комплексы», «Росэл», «Швабе», «Вертолеты России», «Уралвагонзавод», КРЭТ, «Калашников» и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представил новую модель мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом.

    22 февраля 2026, 23:30 • Новости дня
    ПВО России сбили 36 украинских дронов над регионами страны

    Минобороны сообщило о 36 сбитых украинских БПЛА в шести регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером 22 февраля российские расчетые ПВО за три часа перехватили и уничтожили десятки украинских беспилотников над Белгородской, Московской и другими областями.

    Российские средства ПВО в течение трех часов перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает ТАСС. Об атаке сообщили в Минобороны России.

    В военном ведомстве заявили: «22 февраля текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА над территорией Белгородской области, 6 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 4 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА над территорией Воронежской области, 5 БПЛА над территорией Калужской области, 2 БПЛА над территорией Брянской области и по 1 БПЛА над территориями Курской и Тверской областей».

    Таким образом, под удар, по данным Минобороны, попали Белгородская, Московская, Воронежская, Калужская, Брянская, Курская и Тверская области. Все заявленные беспилотники были уничтожены дежурными расчетами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области средствами ПВО уничтожены 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье силы ПВО сбили 130 украинских БПЛА. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Чем грозит Мексике убийство наркобарона

    Значительная часть Мексики погружена в крупнейшие за последние годы беспорядки: полыхают автомобили и полицейские участки, нападению подвергаются банки и даже аэродромы. А все потому, что правительство посмело уничтожить одного из крупнейших наркобаронов страны. Последствия могут быть еще хуже, и виной этому может стать вмешательство из-за границы. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 23 февраля 2026 сегодня: идеи мужу, папе и начальнику

      Сегодня, 23 февраля, тысячи женщин задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Сегодня 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями папе, дедушке, мужу и защитникам

      Сегодня, 23 февраля 2026 года, в России отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник, а продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

