Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.13 комментариев
При атаке дрона ВСУ погиб житель Кременной
В результате атаки украинского беспилотника по Кременной в ЛНР погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения, сообщил глава округа Вячеслав Третьяков.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Кременная на территории Луганской Народной Республики с помощью беспилотного летательного аппарата. Глава округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале сообщил, что в результате атаки погиб один мирный житель, еще один получил ранения.
Третьяков написал: «Вооруженные формирования Украины, терпя поражение на фронте, все больше и больше прибегают к тактике террора мирных городов. Так в городе Кременная в результате атаки БПЛА один житель города погиб, а другой получил ранение».
Он также обратился к жителям округа с просьбой быть особенно внимательными и осторожными при нахождении на улицах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю в Белгородской области, в результате чего погиб водитель. В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека. В Севастополе в ходе атаки украинских беспилотников погиб мужчина.