Россия долго терпела, пока не ударила

На недавно прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Фридрих Мерц открыто заявил, что конфликт на Украине может быть завершен после военного и экономического истощения России. И дал понять, что именно этого Киев в интересах Запада должен добиться любой ценой.

Ранее западные лидеры открыто говорили, что война на Украине должна дать Европе время подготовиться к войне с Россией. Последние годы Украина во всех западных построениях рассматривается как оружие против нашей страны, предназначенное поразить или обескровить Россию. Собственно, об этом говорилось и раньше, только теперь это открыто говорят главы государств, а не только аналитики и политологи.

Адольф Гитлер указал в «Директиве о единой подготовке вооружённых сил к войне на 1939-1940 гг.» от 11 апреля 1939 года: «Позиция лимитрофных государств будет определяться исключительно военными потребностями Германии». Если заменить «Германию» на «Коллективный Запад», фраза и сегодня будет звучать предельно актуально.

Экс-премьер Украины Николай Азаров прямо указывал, что война России и Украины была целью Евромайдана, организованного спецслужбами Запада. Это, конечно, прекрасно понимали в Москве и делали всё, чтобы избежать её, пока было возможно. Но возможностей оставалось всё меньше. Попытки Кремля помочь Киеву выйти из конфликта со своими же согражданами с помощью Минских соглашений ни к чему не привели, поскольку, как позже призналась бывший канцлер Германии Ангела Меркель, договоренности Запад использовал как время для накачки Украины оружием. За восемь постмайданных лет ВСУ с помощью НАТО превратились в армию, хорошо вооруженную, получившую боевой опыт и открыто готовившуюся воевать с Россией.

В середине декабря 2021 года США и НАТО не просто отвергли проекты договора о гарантиях безопасности России и стран НАТО, но даже не стали их рассматривать. Вместо этого 24 января 2022 года ряд стран НАТО объявили о приведении своих армий в повышенную боевую готовность и направили дополнительные силы в Восточную Европу.

24 января 2022 года Еврокомиссия объявила о пакете чрезвычайной финансовой помощи Украине в 1,2 млрд евро в связи с возможным конфликтом с Россией. Через четыре дня США одобрили Украине дополнительную военную помощь на сумму 200 млн долларов.

В конце января 2022 года администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину транспортно-боевых вертолетов Ми-17 российского производства, ранее закупленных в нашей стране для афганской миссии.

1 февраля 2022 года Варшава заявила о поставках Украине артиллерийских снарядов, ПЗРК «Grom», миномётов, разведывательных БПЛА и другого вооружения. 6 февраля на Украину прибыли более 100 военнослужащих SAS (британская специальная авиадесантная служба), специализирующихся на диверсиях и терроре, для передачи опыта боевикам ВСУ.

11 февраля 2022 года на встрече советников Германии, Франции, России и США представители украинской стороны официально отказались выполнять Минские соглашения. В этот же день Джо Байден на онлайн-встрече с лидерами ЕС и НАТО объявил, что «Путин осуществит наступление 16 февраля». После этого заявления многие страны приказали своим наблюдателям покинуть Украину в течение нескольких дней.

16 февраля 2022 года ВСУ открыли массированный артогонь по позициям Народной милиции ЛДНР на всей линии боевого соприкосновения. С 17 февраля украинские вооруженные формирования перешли в наступление. 18 февраля Луганск и Донецк объявили об угрозе глубокого прорыва и начали экстренную эвакуацию населения в Россию. Группировка ВСУ в Донбассе имела трехкратное превосходство в живой силе, по всем канонам необходимое для успешного наступления, техническое превосходство было еще большим.

Есть все основания полагать, что планы Киева и стоящего за ним Запада не ограничивались уничтожением ЛДНР. Они не были уверены, что это заставит Россию вступить в прямой конфликт, чего добивались всеми силами, и потому готовили вторжение на территорию России, в том числе в Ростовской области и в Крыму. О наличии у неприятеля таких планов, в частности, сообщал глава ДНР Денис Пушилин, ссылаясь на разведданные и трофейные детализированные карты, найденные в освобожденных районах Донбасса.

К этому можно добавить, что в ночь на 21 февраля 2022 года на территорию России в Ростовской области пытались прорваться две ДРГ ВСУ на бронетехнике – с Луганского и Мариупольского направлений. Первая из них – на двух БМП – была уничтожена российскими пограничниками, вторая – силами бойцов Народной милиции ДНР. И происшедшее отчетливо показывало, что это – разведка боем. А Киев, подталкиваемый Западом, стремится перенести боевые действия на территорию России.

Далеко не факт, что, если бы ВСУ достигли успеха, и нам пришлось снимать войска со всех направлений, чтобы купировать вторжение на нашу территорию, НАТО осталось бы в стороне. Интенсивные военные приготовления блока и развертывание войск у нашей границы говорили об опасности, нависшей над нашими Западными рубежами и Белоруссией.

29 января 2022 года Британия заявляет о переброске дополнительных сил в Эстонию и другие страны восточного фланга НАТО. 2 февраля Пентагон объявил об увеличении своих контингентов в Румынии, Польше и Германии. 4 февраля Варшава объявила о готовности к приёму бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Разведка сообщала о других интенсивных приготовлениях войск альянса на российских границах.

Все говорило, что война будет. Впрочем, Кремль дал Киеву еще один шанс избежать прямого конфликта – Донецкая и Луганская народные республики были признаны независимыми государствами, а Владимир Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Но, увы, это уже не могло остановить киевский режим, и 24 февраля 2022 года российская армия наносит ответный (а не упреждающий) удар.

На то, что решение было вынужденным и во многом ситуационным, а не спланированным, указывает тот факт, что российская группировка, начавшая СВО (120 тыс. человек), была вдвое меньше, чем только армейский состав ВСУ (255 тыс. штыков, без учета Национальной гвардии и Территориальной обороны). По-другому было нельзя – ослаблять другие угрожающие направления было опасно.

Однако Киев явно не ожидал активных действий ВС РФ, особенно с Южного и Северного направлений, и внезапность разрушила его планы. Примечательно, что если в Донбассе ВСУ создали мощные укрепрайоны, то на Юге укреплений практически не было – киевский режим рассчитывал там не обороняться, а наступать на Крым, и удар с полуострова стал для них полностью неожиданным.

С высоты трагического опыта Курского приграничья можно себе представить, что ждало бы жителей тех территорий, окажись они захваченными украинскими формированиями, промедли Москва с ответным ударом. И боевые действия шли бы не в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, а в «старых» российских регионах.

«Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть, агрессивный, националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью – порождение государственного переворота 2014 года», – сказал президент Владимир Путин в обращении к российскому народу 21 февраля 2022 года, но эти слова актуальны и сегодня.

В самом деле: украинская экономика разрушена, в стране чудовищный демографический кризис, энергетика разбита, но киевский режим даже на пороге своей гибели стремится нанести ущерб нашей стране, не брезгуя даже террором. И это лишний раз развеивает сомнения в необходимости начала СВО.

Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.