  • Новость часаСК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия долго терпела, пока не ударила

    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    24 февраля 2026, 08:54 Мнение

    Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Спецоперация обновила облик России
    На площади Савеловского вокзала в Москве смертник взорвал машину ГИБДД
    Эксперты назвали ослабление НАТО важным результатом СВО
    Die Weltwoche: ЕС повторяет ошибку вермахта в недооценке военной мощи России

    На недавно прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Фридрих Мерц открыто заявил, что конфликт на Украине может быть завершен после военного и экономического истощения России. И дал понять, что именно этого Киев в интересах Запада должен добиться любой ценой.

    Ранее западные лидеры открыто говорили, что война на Украине должна дать Европе время подготовиться к войне с Россией. Последние годы Украина во всех западных построениях рассматривается как оружие против нашей страны, предназначенное поразить или обескровить Россию. Собственно, об этом говорилось и раньше, только теперь это открыто говорят главы государств, а не только аналитики и политологи.

    Адольф Гитлер указал в «Директиве о единой подготовке вооружённых сил к войне на 1939-1940 гг.» от 11 апреля 1939 года: «Позиция лимитрофных государств будет определяться исключительно военными потребностями Германии». Если заменить «Германию» на «Коллективный Запад», фраза и сегодня будет звучать предельно актуально.

    Экс-премьер Украины Николай Азаров прямо указывал, что война России и Украины была целью Евромайдана, организованного спецслужбами Запада. Это, конечно, прекрасно понимали в Москве и делали всё, чтобы избежать её, пока было возможно. Но возможностей оставалось всё меньше. Попытки Кремля помочь Киеву выйти из конфликта со своими же согражданами с помощью Минских соглашений ни к чему не привели, поскольку, как позже призналась бывший канцлер Германии Ангела Меркель, договоренности Запад использовал как время для накачки Украины оружием. За восемь постмайданных лет ВСУ с помощью НАТО превратились в армию, хорошо вооруженную, получившую боевой опыт и открыто готовившуюся воевать с Россией.

    В середине декабря 2021 года США и НАТО не просто отвергли проекты договора о гарантиях безопасности России и стран НАТО, но даже не стали их рассматривать. Вместо этого 24 января 2022 года ряд стран НАТО объявили о приведении своих армий в повышенную боевую готовность и направили дополнительные силы в Восточную Европу.

    24 января 2022 года Еврокомиссия объявила о пакете чрезвычайной финансовой помощи Украине в 1,2 млрд евро в связи с возможным конфликтом с Россией. Через четыре дня США одобрили Украине дополнительную военную помощь на сумму 200 млн долларов.

    В конце января 2022 года администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину транспортно-боевых вертолетов Ми-17 российского производства, ранее закупленных в нашей стране для афганской миссии.

    1 февраля 2022 года Варшава заявила о поставках Украине артиллерийских снарядов, ПЗРК «Grom», миномётов, разведывательных БПЛА и другого вооружения. 6 февраля на Украину прибыли более 100 военнослужащих SAS (британская специальная авиадесантная служба), специализирующихся на диверсиях и терроре, для передачи опыта боевикам ВСУ.

    11 февраля 2022 года на встрече советников Германии, Франции, России и США представители украинской стороны официально отказались выполнять Минские соглашения. В этот же день Джо Байден на онлайн-встрече с лидерами ЕС и НАТО объявил, что «Путин осуществит наступление 16 февраля». После этого заявления многие страны приказали своим наблюдателям покинуть Украину в течение нескольких дней.

    16 февраля 2022 года ВСУ открыли массированный артогонь по позициям Народной милиции ЛДНР на всей линии боевого соприкосновения. С 17 февраля украинские вооруженные формирования перешли в наступление. 18 февраля Луганск и Донецк объявили об угрозе глубокого прорыва и начали экстренную эвакуацию населения в Россию. Группировка ВСУ в Донбассе имела трехкратное превосходство в живой силе, по всем канонам необходимое для успешного наступления, техническое превосходство было еще большим.

    Есть все основания полагать, что планы Киева и стоящего за ним Запада не ограничивались уничтожением ЛДНР. Они не были уверены, что это заставит Россию вступить в прямой конфликт, чего добивались всеми силами, и потому готовили вторжение на территорию России, в том числе в Ростовской области и в Крыму. О наличии у неприятеля таких планов, в частности, сообщал глава ДНР Денис Пушилин, ссылаясь на разведданные и трофейные детализированные карты, найденные в освобожденных районах Донбасса.

    К этому можно добавить, что в ночь на 21 февраля 2022 года на территорию России в Ростовской области пытались прорваться две ДРГ ВСУ на бронетехнике – с Луганского и Мариупольского направлений. Первая из них – на двух БМП – была уничтожена российскими пограничниками, вторая – силами бойцов Народной милиции ДНР. И происшедшее отчетливо показывало, что это – разведка боем. А Киев, подталкиваемый Западом, стремится перенести боевые действия на территорию России.

    Далеко не факт, что, если бы ВСУ достигли успеха, и нам пришлось снимать войска со всех направлений, чтобы купировать вторжение на нашу территорию, НАТО осталось бы в стороне. Интенсивные военные приготовления блока и развертывание войск у нашей границы говорили об опасности, нависшей над нашими Западными рубежами и Белоруссией.

    29 января 2022 года Британия заявляет о переброске дополнительных сил в Эстонию и другие страны восточного фланга НАТО. 2 февраля Пентагон объявил об увеличении своих контингентов в Румынии, Польше и Германии. 4 февраля Варшава объявила о готовности к приёму бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Разведка сообщала о других интенсивных приготовлениях войск альянса на российских границах.

    Все говорило, что война будет. Впрочем, Кремль дал Киеву еще один шанс избежать прямого конфликта – Донецкая и Луганская народные республики были признаны независимыми государствами, а Владимир Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Но, увы, это уже не могло остановить киевский режим, и 24 февраля 2022 года российская армия наносит ответный (а не упреждающий) удар.

    На то, что решение было вынужденным и во многом ситуационным, а не спланированным, указывает тот факт, что российская группировка, начавшая СВО (120 тыс. человек), была вдвое меньше, чем только армейский состав ВСУ (255 тыс. штыков, без учета Национальной гвардии и Территориальной обороны). По-другому было нельзя – ослаблять другие угрожающие направления было опасно.

    Однако Киев явно не ожидал активных действий ВС РФ, особенно с Южного и Северного направлений, и внезапность разрушила его планы. Примечательно, что если в Донбассе ВСУ создали мощные укрепрайоны, то на Юге укреплений практически не было – киевский режим рассчитывал там не обороняться, а наступать на Крым, и удар с полуострова стал для них полностью неожиданным.

    С высоты трагического опыта Курского приграничья можно себе представить, что ждало бы жителей тех территорий, окажись они захваченными украинскими формированиями, промедли Москва с ответным ударом. И боевые действия шли бы не в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, а в «старых» российских регионах.

    На ваш взгляд
    Вы ожидаете завершения СВО в 2026 году?



    Результаты

    «Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть, агрессивный, националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью – порождение государственного переворота 2014 года», – сказал президент Владимир Путин в обращении к российскому народу 21 февраля 2022 года, но эти слова актуальны и сегодня.

    В самом деле: украинская экономика разрушена, в стране чудовищный демографический кризис, энергетика разбита, но киевский режим даже на пороге своей гибели стремится нанести ущерб нашей стране, не брезгуя даже террором. И это лишний раз развеивает сомнения в необходимости начала СВО.

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других. 

    Другие материалы автора

    Главное
    ФСБ начала проверку Дурова на содействие терроризму
    «Роснано» попросило о закрытом разбирательстве по иску к Чубайсу
    Володин заявил о приоритетности законопроекта по миграционной политике
    В Харьковской области ликвидировали начальника украинской погранзаставы
    Венгерские СМИ предрекли Украине финансовый крах
    В США восхитились мощью российского «танка-монстра» Т-95
    Маск заключил сделку с Пентагоном по использованию ИИ Grok в военных целях

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем грозит Мексике убийство наркобарона

    Значительная часть Мексики погружена в крупнейшие за последние годы беспорядки: полыхают автомобили и полицейские участки, нападению подвергаются банки и даже аэродромы. А все потому, что правительство посмело уничтожить одного из крупнейших наркобаронов страны. Последствия могут быть еще хуже, и виной этому может стать вмешательство из-за границы. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник, а продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации