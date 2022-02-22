Россия приносит Донбассу мир

Кремль принял историческое решение - Донецкая и Луганская народные республики признаны независимыми государствами. Кроме того, Владимир Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР. «Перед нами новая идеология внешней политики России», поясняют эксперты, и эффективность этого решения стала видна немедленно.

Владимир Путин вечером в понедельник выступил с телеобращением к россиянам и соотечественникам. Глава государства заяавил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.

Впрочем, президент начал свою речь с экскурса в историю. Он напомнил, что Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории – «наши товарищи и близкие».

«Начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал» – цитируют президента РИА «Новости». «Украину можно назвать «Украиной имени Владимира Ильича Ленина», он ее автор и архитектор», – подчеркнул Путин. Путин отметил, что большевики при создании СССР удовлетворяли любые «хотелки» националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти.

Накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии, «а в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины», сказал глава государства.

После 1991 года Россия оказывала поддержку братской республике – с уважением к достоинству и суверенитету Украины. Несмотря на все несправедливости, обманы и откровенный грабеж России, ее народ признал новые геополитические реалии, возникшие после распада СССР, признал новые независимые государства, заметил Путин. Общая выгода для украинского бюджета от помощи со стороны России разных видов в 1991-2013 годах составила, по экспертным оценкам, 250 млрд долларов, сообщил Путин.

Даже после государственного переворота 2014 года именно Москва сделала все для сохранения территориальной целостности соседней республики, заявил Путин. Президент напомнил, что РФ все годы «настойчиво и терпеливо боролась» за исполнение резолюции Совета Безопасности ООН, закрепившей минский Комплекс мер по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Все тщетно, меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть, агрессивный националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью - порождение государственного переворота 2014 года», - цитирует президента ТАСС. В этих условиях Россия решила признать независимость и суверенитет республик Донбасса, сообщил Путин.

Президент России подписал соответствующие документы и встретился с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, заключив с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Путин также поручил МИДу установить дипломатические отношения с республиками, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Это была «философская речь»

«Речь президента была очень глубокой, философской, и это было очень неожиданно. Путин не обосновывал решение признать республики, он рассказывал о нашей истории, о том, как вообще формировалась наша современная Россия, какие были развилки», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов. – Этот текст потом нужно будет пересматривать неоднократно, чтобы осознать все, что он говорил.

Нашим западным коллегам тоже нужно эту речь с карандашом в руках изучать. Дело признанием республик не ограничится – перед нами новая идеология внешней политики России».

Что касается жителей республик, – всех, кто мечтал о том, чтобы это решение было принято еще в 2014 году, то их «я хочу поздравить», сказал Баширов: «Лучше поздно, чем никогда. Очень многие люди отдали свою жизнь за то, чтобы это случилось».

Напомнив о том, что в республиках попросили у Москвы военную, финансовую и моральную помощь, Баширов предположил, что поддержка России теперь затронет вопросы безопасности. «Эти вопросы стоят на первом плане, сейчас противник бросился в яростные атаки. Там идут серьезные бои и в первую очередь стоит вопрос о безопасности. Потом уже на повестку дня встанет восстановление этих республик, экономическое развитие, интеграция в какое-то общее пространство. Но все это начнется только после того, как угроза захвата силового вооруженными силами Украины при поддержке НАТО будет ликвидирована», – подчеркнул политолог.

Что касается перспективы вхождения двух республик в состав России, то пока об этом говорить преждевременно, считает Баширов: «Это вопрос достаточно далекого будущего».

Как прошло заседание Совбеза

Ранее в том же самом Екатерининском зале Кремля, где Путин позднее принял глав ДНР и ЛНР, состоялось внеочередное заседание Совета безопасности, посвященное ситуации в Донбассе. Участники заседания должны были выразить мнение по поводу обращения глав Донецкой и Луганской республик, попросивших Москву признать их суверенитет.

«Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности», – заметил глава государства. Против жителей народных республик Киев провел уже две карательные операции, напомнил Путин. «Киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях, и, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз», - сказал глава российского государства. Он сделал особый акцент на том, что «все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада», а проживающие близко к так называемому переднему краю и вовсе были вынуждены перебраться в подвалы. «Живут там сами вместе с детьми», - отметил Путин.

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Президент передал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову, который сказал, что не видит иного пути, кроме как признать ЛДНР. «Я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру», – отметил руководитель МИДа.

Глава Минобороны Сергей Шойгу напомнил, что Киев все эти годы отказывался выполнять Минские соглашения: «За это время выполнен лишь один пункт, когда они временно отвели войска». Шойгу выразил мнение, что «в этой ситуации нам не оставили выбора». «Поэтому я однозначно говорю «да». Да, надо признавать», – подчеркнул он.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев тоже поддержал просьбу Донецка и Луганска. «Но я хотел бы внести поправку – признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами», – уточнил он.

В итоге все члены Совбеза высказались за признание независимости ДНР и ЛНР. Заседание в Москве проходило на фоне поступающих новых сообщений об обстрелах территорий самопровозглашенных республик. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики в течение дня обстреляли еще четыре населенных пункта ДНР, в том числе и сам Донецк.

Как известно, ситуация на в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. В результате обострения в республиках погиб один военнослужащий и три мирных жителя, пять человек пострадали. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после выступления Владимира Путина, в котором он объявил о признании ЛНР и ДНР, граждане на улицах российских городов и сел начали запускать фейерверки, сообщали очевидцы. В Донецке и Луганске начались массовые гуляния в честь признания независимости республик, сообщил телеканал РенТВ. На улицы вышли те, кто не эвакуировался в Россию.

На время выступления пушки смолкли

«Помощь со стороны России в виде признания независимости республик Донбасса пришла в тот момент, когда она в наибольшей степени была нам необходима. Луганская народная республика, как и ДНР, подвергалась обстрелам, нас лишали питьевой воды и газоснабжения. Украинский режим делал все, чтобы сделать нашу жизнь невыносимой», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«Показательно, что, когда заседал российский Совбез, с украинской стороны прекратились обстрелы, и в Луганске наступило затишье, – рассказал собеседник. – Тишина была и во время выступления Владимира Путина. Но между этими событиями обстрелы продолжались, один из районов республики из-за атак с украинской стороны лишился электроэнергии».

«Но главное, сейчас мы можем спокойно выдохнуть и перестать каждый день бояться за жизни своих сограждан, земляков, военных, родителей и всех жителей, которые последние 8 лет находились под угрозой уничтожения или военной опасности, – отметил советник главы ЛНР. – Дальше нам понадобятся сделать множество шагов – но это будет уже завтра. Речь идет об экономическом взаимодействии, о социальном сотрудничестве, о выстраивании фактически союзных отношений».

Выработка модели отношений России и республик Донбасса потребует времени, но, прогнозирует Мирошник, переговоры Москвы, Донецка и Луганска «будут идти очень быстро и эффективно, потому что это встречное движение сторон, которые знают, что они хотят получить».

Собеседник также отметил, что в выступлении главы МВД Владимира Колокольцева прозвучал тезис о восстановлении ДНР и ЛНР в границах до оккупации 2014 года, то есть в бывших административных границах Донецкой и Луганской областей.

«Для нас нет такого вопроса – в каких границах должна существовать республика, – отметил советник главы ЛНР. – В конституциях Луганской и Донецкой народных республик закреплена территория, соответствующая административным границам, соответствующая той территории, на которой 11 мая 2014 года были проведены референдумы. Более 90% людей проголосовало за выход из состава Украины, поэтому эта наша территория, наши люди, которых мы должны вернуть и освободить от оккупации».

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