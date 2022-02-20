Зеленский шантажирует Запад «грязной бомбой»

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20 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:40  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

Стороны конфликта в Донбассе готовы к самому жесткому сценарию Alexander Ermochenko/Reuters
ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население в Россию, в республиках объявлена мобилизация. Это произошло после того, как обострилась ситуация на линии разграничения и стало понятно – ВСУ готовы к наступлению на Донбасс. Впрочем, удержать Киев от военного решения проблемы еще можно, считают эксперты. Но договариваться об этом Москве после ухода Ангелы Меркель в отставку теперь придется не с Берлином, а с Вашингтоном. Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Как Польша похитила Вильнюс у Литвы

Маршал Пилсудский дразнил «литовскую собаку» отнятым Вильно-Вильнюсом Public domain
Ровно сто лет назад в Восточной Европе стало одним самопровозглашенным государством меньше. Парламент «Срединной Литвы» – то есть Вильнюса и окрестностей – объявил о воссоединении с Польшей, а Литва почти на 20 лет лишилась своей древней столицы. В итоге Вильнюс-Вильно вернули литовцам не без помощи Сталина, о чем теперь не принято вспоминать. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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А зачем нам демократия?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Главная цель демократии – уничтожение культуры, культурных кодов народа, обращение народа в население, стирание его исторической памяти. Только когда мы это поймем, только тогда мы и начнем находить союзников. Подробности...
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Когда США приблизятся к демократии советского уровня

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян. Подробности...
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Почему признание ЛДНР не противоречит «Минску-2»

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Канада отменила демократию

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Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Зеленский шантажирует Запад «грязной бомбой»

    Зеленский заявляет о необходимости созвать участников Будапештского меморандума, в противном случае грозит пересмотреть безъядерный статус Украины
    		   20 февраля 2022, 19:15
    Фото: RONALD WITTEK/POOL/ЕРА/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    Владимир Зеленский объявил о созыве переговоров стран-участниц Будапештского меморандума. И пригрозил, что если такие переговоры не состоятся или не принесут гарантий безопасности для Украины, Киев пересмотрит свой безъядерный статус. Как нужно относиться к этой угрозе? Действительно ли у Украины есть ресурсы для воссоздания ядерного оружия?

    На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины заявил, что поручил МИД созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума (Украины, России, США, Франции и Британии). «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – предупредил Владимир Зеленский.

    Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что по итогам консультаций стран – гарантов меморандума должны появиться конкретные решения по гарантиям безопасности для Украины, и Киев рассчитывает, что Россия подтвердит свое участие в переговорах.

    Будапештский меморандум Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали в 1994 году. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.

    В Германии, принимающей в нынешнем кризисе активное участие, своеобразно отреагировали на предложение Зеленского. Посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен признала, что формат Будапештского меморандума не предполагает юридических обязательств в рамках международного права, однако «сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны».

    Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин предсказал последствия выхода Киева из Будапештского меморандума. По его словам,

    Украина может попытаться создать «грязную бомбу» с помощью урана и отработавшего ядерного топлива с электростанций,

    передает его слова РИА «Новости». Однако, по мнению эксперта, в таком случае «Россия и Соединенные Штаты дадут властям в Киеве по рукам со страшной силой».

    Добавим, что «грязная бомба» – это относительно простая неядерная технология с радиоактивными элементами. Она отдаленно похожа на химическое оружие, поскольку засоряет территорию на длительный срок, а не поражает ее мощно и одномоментно, как это происходит при атомном взрыве. Газета ВЗГЛЯД еще в 2015 подробно писала и о «грязной бомбе», и о том, что Украина имеет потенциал для создания такого оружия.

    «Высказывание Зеленского о Будапештском меморандуме является дипломатически-террористическим активизмом, который необходим для того, чтобы находиться в центре внимания», – считает Жарихин

    На вопрос о том, возможен ли сценарий, при котором у Украины появится ядерное оружие, эксперт ответил: «Никто им не позволит это сделать».

    Меж тем, это далеко не первый случай, когда в Киеве поднимают вопрос пересмотре своего безъядерного статуса. Так, в декабре 2021 года бывший глава СБУ Игорь Смешко заявлял о необходимости тактического ядерного оружия для «победы в войне» с Россией.

    В октябре заместитель постоянного представителя страны при ООН Юрий Витренко утверждал, что Украина стремится заменить Будапештский меморандум на другое международное соглашение с гарантиями безопасности. Тогда он возложил на Россию ответственность за нарушение меморандума во время событий 2014 года, что в Москве неоднократно опровергали.

    В августе на Украине пригрозили возвращением ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. Тогда же экс-депутат Рады Елена Бондаренко назвала безъядерный статус гарантией существования Украины. Однако глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждал, что Украина могла бы «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.

    В апреле украинский посол в ФРГ Андрей Мельник увязал вопрос ядерного статуса Украины с вступлением страны в НАТО.

    Сейчас на Украине работают четыре АЭС с 15 энергоблоками советского образца ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 общей мощностью более 13,8 ГВт. Также в стране есть несколько месторождений урановых руд, которые частично покрывают потребности украинских АЭС в уране.

    «Мы помним, под каким нажимом Киев расставался с ядерным оружием – не только стратегическим, ключи от которого фактически находились в Москве, но и с тактическим ядерным оружием. Украина была вынуждена отказаться от третьего в мире ядерного потенциала, поскольку ей грозила экономическая и политическая изоляция, санкции. Полагаю, такие рестрикции ей могут грозить и сейчас, – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

    «Своим заявлением Зеленский подставил коллег из европейских стран и США. Понятно, что теперь, когда они будут говорить с Ираном или с Северной Кореей, все будут ссылаться на опыт Украины», – считает политолог.

    По его словам, у Украины есть возможности для создания ядерного оружия. «Но это в теории. На деле же у страны нет ни средств, ни достаточного научного потенциала, чтобы в относительно короткий срок создать такое оружие. Для этого нужны годы и колоссальные средства, которых тоже у Украины нет», – считает он. 

    Уже сейчас Киев может столкнуться с некоторыми неприятностями. «Пожалуй, это было одно из наиболее сильных выступлений Зеленского, и оно может принести ему некоторые политические баллы. Но если смотреть серьезно на ситуацию, в которой оказалась Украина, то президенту нужно больше думать о последствиях», – прогнозирует Золотарев, по мнению которого рассчитывать на то, что президент Зеленский будет услышан коллективным Западом, не приходится.

     «Выступление Зеленского произвело впечатление, но то, на что он рассчитывает, он не получит: ни списания долгов, ни военной помощи, ни инвестиций. Очевидно, что Запад рассматривает Украину как инструмент, разменную монету или кабанчика, с помощью которого можно выманить русского медведя из берлоги, чтобы обложить», – резюмировал Золотарев.

    Схожей точки зрения придерживается директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Заявление Зеленского – безответственное и нереализуемое. Теоретически, воссоздать ядерное оружие можно: на Украине еще сохранился какой-то интеллектуальный потенциал. Но для этого нужно много денег, которых у Киева нет. Украина, видимо, ожидает, что получит финансирование от Запада, но этого никогда не будет. Поэтому это заявление выглядит несерьезно», – считает он.

    По словам политолога, Зеленский шантажирует Запад. «При этом в ситуации, когда президент Украины не контролирует значительную часть силового ресурса в стране, сама мысль о том, что у такой плохо организованной государственности, может оказаться ядерное оружие – совершенно неприемлема для всех сторон: и Запада, и России», – уверен собеседник.

    «Если бы кто-то на Украине приступил к воссозданию ядерного оружия, никто бы не дал им это доделать. Не говоря уже о том, что на это не хватило бы ни материальных, ни технических возможностей», – добавил эксперт.

    «Что касается самого заявления, то оно прозвучало на фоне истерической просьбы Зеленского выделить Киеву деньги без каких-либо условий, а также обвинений Запада в нагнетании ситуации, из-за чего Украина понесла экономические потери, – объяснил Погребинский. - Это выступление запуганного человека, в целом его можно понять. С одной стороны, Зеленского заставляют быть авангардом борьбы и сдерживания России, а с другой стороны – защищать не собираются. Поэтому он имеет основания говорить с Западом в таком ключе».

    По мнению аналитика, у Зеленского есть замечательная возможность избавиться от угрозы войны, которая плохо кончится и для него в том числе. «Для этого ему нужно сесть за стол переговоров с представителями Донбасса. Но, полагаю, что американцы ему жестко запретили идти на такой шаг, пригрозив прекращением финансирования.

    Так он оказывается в сложном положении. Относись я к нему иначе, мог бы ему даже посочувствовать», – подытожил Погребинский.

    Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко также усомнился в серьезности заявлений украинского президента. «Будапештский меморандум сам по себе не является самостоятельным документом. С юридической точки зрения, это слабый международный акт, который дублирует другие документы. В частности, Лиссабонский протокол и Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), к которому в начале 1990-х годов присоединилась Украина», – пояснил он.

    «Иными словами, есть международные договоры, из которых сегодня Украина вряд ли сможет выйти. А заявить о намерении создать ядерное оружие она может лишь на декларативном уровне, – добавил эксперт. – Никто не доверит Киеву ядерное оружие, никто не будет размещать ядерные боеголовки и ядерный потенциал на территории Украины. Прежде всего потому, что США и Великобритания, которые сейчас активно поддерживают страну, также связаны условиями ДНЯО».

    Бондаренко считает, что создание ядерной бомбы на Украине невозможно. «Целый ряд условностей говорит о том, что шансов войти в клуб ядерных государств у Киева нет. Украина даже никогда не обладала своим собственным ядерным потенциалам. Боеголовки, которые были размещены на территории УССР, принадлежали Москве и управлялись из Москвы. Украина была только местом дислокации боезарядов», – заключил политолог.

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