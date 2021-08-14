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На Украине назвали условие уничтожения страны
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Отказ от нейтрального ядерного статуса является условием прекращения существования Украины, считает экс-депутат Рады Елена Бондаренко.
Бондаренко заявила в эфире телеканала «Наш», что Украина возникла «только лишь благодаря тому, что мы взяли на себя обязательство безъядерного нейтрального статуса», и «как только мы начнем отказываться всерьез от этого статуса – нашей страны не будет», это и есть гарантия существования Украины, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что в данный момент Киев предпринимает серьезные попытки отказаться от нейтрального статуса Украины. В частности, экс-депутат напомнила о желании властей сделать страну членом НАТО.
Бондаренко заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к тому, что страну «порвут по тем швам, по которым сшивали».
Ранее на Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. До этого глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
Кроме того, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
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Украинского олимпийского чемпиона оскорбили в центре Киева из-за цвета его кожи
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Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил о конфликте в Киеве из-за цвета его кожи и оскорблениях от неизвестных.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
«Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но... Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!» – написал Беленюк в своем Facebook.
Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Беленюк оказался сильнее венгра Виктора Леринца. Эта медаль стала единственным золотом украинской сборной.
Ранее олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой, заявив, что не следит за контекстом политических событий в России.
До этого украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле на родине за совместное фото на Олимпийских играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Беленюк поддержал украинскую легкоатлетку и заявил, что не сомневается в ее патриотизме.
Минобороны Украины дало разъяснение фото Магучих с Ласицкене
Замминистра обороны Украины Анна Маляр провела беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая подверглась травле за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, и сообщила, что фото было следствием эмоций.
«Мы встретились... Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК (Российский Олимпийский комитет) – это следствие эмоций. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине», – передает РИА «Новости» сообщение Маляр.
«Принципы публичного общения в вооруженных силах Украины (ВСУ) определяет доктрина публичного общения... Спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с доктриной», – добавила она.
Замминистра пояснила, что согласно документу, одной из форм публичного общения военнослужащего являются открытые публичные мероприятия. Организация и контроль результатов публичного общения возлагается на «непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления».
«Каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства... Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми», – отметила Маляр.
По ее словам, после ситуации с Магучих Минобороны проводит работу с ее непосредственным руководителем, все недоработки будут устранены.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
Украина попросила больше денег от МВФ
Национальный банк Украины рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by, заявил замглавы регулятора Сергей Николайчук.
«По плану второй транш (по программе stand-by) составил 700 млн долларов. Но мы пропустили несколько траншей, поэтому теоретически сумма должна быть больше», – сказал Николайчук в интервью интернет-изданию Forbes.
По его словам, на сегодняшний день этот вопрос с МВФ не обсуждался, дискуссия с фондом на эту тему планируется в сентябре.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
В начале мая официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша.
Польша продаст Украине вакцину от COVID-19 с истекающим сроком годности
Польша поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности, сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM.
«Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч, а планируем – 1,2 млн», – цитирует РИА «Новости» Краску.
Министр подчеркнул, что это будет именно продажа, а не безвозмездная передача. По его словам, речь идет о препарате производства AstraZeneca.
Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Лавров счел возмутительными призывы Зеленского к русским уезжать из Донбасса
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Призывы президента Украины Владимира Зеленского к русским из Донбасса уезжать в Россию возмутительны, ему следует пересмотреть сериал «Слуга народа», в котором он снимался, чтобы вспомнить прежние лозунги, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на встрече с представителями гражданского общества, что «последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны», передает РИА «Новости».
«Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа» (...) Я бы очень порекомендовал господину Зеленскому пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», – добавил министр.
Глава МИД также подчеркнул, что Россия, выдавая паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не нарушает международное право.
«Во-первых, европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство», – указал он.
Лавров отметил, что на Украине венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало никаких вопросов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет».
Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка назвал чушью заявления Зеленского. По его словам, исходя из логики Зеленского, сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Зеленского, заявила, что президент Украины вместо объединения Украины и ее многонационального народа кидает в людей камень раздора, а национальная политика Киева перешла к национализму.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что призыв Зеленского является очень плохим сигналом.
Скабеева оценила попытку темнокожего депутата Рады «спасти свою шкуру»
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Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала заявление депутата Верховной рады Жана Беленюка о том, что он не знает Скабееву. Она также напомнила Беленюку, которому в Киеве велели «убираться в Африку», о призыве президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса уехать в Россию.
По ее словам, Беленюк либо «испугался люстраций, поэтому врет», либо «идиот, тогда что он делает в Раде». «Что хуже – я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль», – заявила Скабеева в Telegram.
Она прокомментировала конфликт в Киеве, на который пожаловался Беленюк. Скабеева считает, что «все очень закономерно для современной Украины», поэтому «не понимает, чему удивляется Жан Беленюк». Скабеева указала, что Беленюк «не выступил с резкой критикой власти», в частности, минобороны Украины, куда украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих «вызвали на ковер». Теперь же, «когда набросились на него, он вдруг задается вопросом: способна ли Украина защитить своих чемпионов». «Нет, не способна. И даже не будет пытаться», – ответила Скабеева.
Она напомнила Беленюку, что тот является «пропрезидентским нардепом, частью украинской власти, которая долгие годы работает в коллаборации с неонацистами», то есть «вопрос про безопасность» он задает сам себе.
«А что касается «уезжай в Африку» (если я правильно поняла, то именно это вам сегодня кричали украинские нацики) – хочу отдельно напомнить, что «уехать в Россию» на прошлой неделе предложили всем русским Донбасса. Предложили не хулиганы на улице. А президент Украины Зеленский. Как это называется? Правильно: призыв к этническим чисткам на государственном уровне», – заявила она, добавив, что Украина «превратилась в неонацистское пугало».
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. В качестве ответа на ситуацию с травлей Магучих Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком. Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
На прошлой неделе Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России».
Что делать проживающим на Украине русским?
Олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой
Олимпийский чемпион и депутат президентской фракции Верховной рады «Слуга народа» Жан Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку Ольгу Скабееву, с которой запечатлен на фото, и не следит за контекстом политических событий в России.
«Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?» – сказал Беленюк изданию «Страна».
По его словам, каждый украинский спортсмен является патриотом, который тяжело завоевывает медали для страны. «У меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе цель что-то написать, меня не интересует, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит», – добавил он.
Ранее Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком в качестве ответа на ситуацию с травлей украинской легкоатлетки Ярославы Магучих из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене.
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Верховной рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих.
Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом.
На Украине остались довольны реакцией Лаврова на «Крымскую платформу»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что доволен «нервной реакцией» России, в частности главы МИД Сергея Лаврова, на саммит «Крымская платформа».
Кулеба напомнил, что накануне Лавров посетил Крым и сделал ряд гневных, по оценке представителя Киева, заявлений о «Крымской платформе», передает РИА «Новости».
«Назвал ее шабашем, сборищем. Я, не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией», – сказал он.
Также Кулеба добавил, что уже 40 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите «Крымской платформы». По его словам, МИД Украины в пятницу запустил официальный сайт «Крымской платформы» и пообещал, что у него будут появляться версии на разных языках.
Ранее Лавров заявил, что в рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины. Он назвал саммит «шабашем».
Вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов предупредил, что международный саммит «Крымская платформа» может обернуться для его участников болезненными последствиями.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В прибыл в Жуковский и в конце августа будет впервые продемонстрирован гостям форума «Армия-2021», сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе госкорпорации «Ростех»).
«Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В 13 августа совершил перелет с аэродрома Воронежского авиационного завода (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной авиации ОАК госкорпорации «Ростех») на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», – передает ТАСС сообщение ОАК.
Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что России срочно нужны военно-транспортные самолеты.
Слуцкий о покупке Киевом почти просроченных вакцин: Больно и горько за украинцев
Желание украинского руководства купить вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности – это последствия событий 2014 года, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Что сказать: больно и горько за Украину. «Революция достоинства» 2014 года продолжает приносить ей свои «плоды». На этот раз – в виде без пяти минут просроченных вакцин, еще и не забесплатно к тому же», – цитирует Слуцкого РИА «Новости».
Депутат отметил, что это может привести к неоднозначным последствиям для здоровья граждан Украины.
«Для простых украинцев цена внешнего управления может оказаться слишком высока в прямом смысле – вред здоровью и жизни. Если что, напоминаю: в России в последнее время активно развивается вакцинный туризм – люди из многих стран приезжают к нам прививаться против коронавируса. И да: вакцины в России всегда свежие», – заключил он.
Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска ранее заявил, что польская сторона поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности.
Киев собрался выяснить причины избиения украинца в Польше
Информация о том, что гражданин Украины избит в городе Влоцлавек из-за национальной неприязни, проверяется, сообщило украинское посольство в Польше.
«Украинская правда» со ссылкой на Dzien Dobry Wloclawek сообщила, что на украинца напали семь человек, в потерпевшего бросали бутылки. Издание не уточняет мотивов нападавших. Посольство совместно с консульством в Гданьске начали проверку сообщений СМИ о конфликте, «основой которого может быть национальная неприязнь».
Украинская сторона ждет «ответа местных компетентных органов». Посольство заявило, что «считает недопустимыми любые проявления насилия, унижения, нетерпимости или предвзятости по национальному признаку», передает РИА «Новости».
Напомним, в Верховной раде заявляли, что украинцы все чаще сталкиваются с агрессией в Польше. Так, в городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины, официально работавших в Польше, избили за речь на родном языке.
«Алмаз-Антей» решил показать в Стамбуле РЛС наблюдения за космосом «Сула»
Радиолокационная станция (РЛС) «Сула», предназначенная для наблюдения за космическими объектами, а также зенитная ракетная система С-400, зенитный ракетный комплекс «Викинг» и другие комплексы ПВО будут представлены Концерном ВКО «Алмаз-Антей» на Международной оборонной выставке IDEF-2021, которая пройдет в Стамбуле с 17 по 20 августа, сообщили в пресс-службе концерна.
«Отдельная демонстрационная зона на стенде концерна будет посвящена радиолокационным средствам наблюдения за воздушным пространством. Здесь гости и участники IDEF-2021 смогут ознакомиться с информацией о радиолокационной станции «Сула», предназначенной для наблюдения за космическими объектами», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В виде моделей и видеороликов будут представлены зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Бук-М2Э» и линейки «Тор», а также макеты входящих в их состав зенитных управляемых ракет.
Кроме того, будет представлена модель доплеровского метеорологического радиолокатора «ДМРЛ-3», радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов ROSC-1, модернизированного радиолокатора «Аврора-2», а также трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2».
«С учетом сложившейся сегодня в мире непростой обстановки, наше участие в выставке направлено, прежде всего, на укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, способствующей сохранению суверенитета и безопасности стран-покупателей, а также на расширение круга потенциальных заказчиков продукции», – заявил заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, слова которого приводит пресс-служба.
Замглавы концерна подчеркнул, что «Алмаз-Антей» обеспечивает полный жизненный цикл выпускаемых изделий, включая возможности выгодной модернизации ранее поставленной техники, и неизменно демонстрирует высочайшие производственно-технологические компетенции, экономическую стабильность, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Ранее сообщалось, что Россия покажет на выставке в Турции Су-57Э и беспилотник «Орлан-Э».
Грузия вручила ноту Украине из-за продающего в Абхазию туры оператора
Украинская сторона получила ноту протеста от грузинского посольства из-за того, что одна из туристических компаний страны проводит туры в Абхазию, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой «Кулуар» туров во временно оккупированную территорию Грузии – Абхазию», – заявил Николенко «РБК-Украина».
Он добавил, что Украина «сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий», потому украинский МИД считает такую деятельность «абсолютно неприемлемой».
Пресс-секретарь отметил, что этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы.
В Кабул направили британский и канадский спецназ
Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана.
Официальный Лондон призвал своих граждан при первой возможности покинуть Афганистан, в котором «из-за растущего насилия стремительно ухудшается ситуация с безопасностью», передает Deutsche Welle.
На территории страны в данный момент находятся порядка 4 тыс. британцев. Спецподразделения призваны помочь в эвакуации также и местным жителям, работавшим по контракту с силами международной антитеррористической коалиции.
Между тем в Совете Безопасности ООН внесен подготовленный Эстонией и Норвегией проект заявления, в котором радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) осуждается за нападения на города и поселки, приводящие к большому числу жертв среди гражданского населения.
В документе, который цитируют международные СМИ со ссылкой на дипломатов, отмечается, что ООН «не поддерживает и не будет поддерживать создание какого-либо правительства в Афганистане, навязанного военной силой».
Ранее глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что власти страны обратились к России с просьбой поставить боевые вертолеты. Спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что такой запрос поступил, но предметные переговоры пока не ведутся.
Между тем США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства. Американская разведка предсказала скорый захват столицы Афганистана боевиками.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.
При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.
Су-25 вернулись на базу в Киргизии после учений на границе с Афганистаном
Российские Су-25 вернулись на базу в Киргизии после учения на полигоне в Таджикистане у афганской границы, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
«Звено самолетов Су-25 перебазировано с аэродрома Гиссар на российскую военную базу в Киргизии после завершения совместного учения, которое состоялось в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон Республики Таджикистан», – цитирует сообщение ЦВО РИА «Новости».
В ходе учений Су-25 провели задачи по поиску замаскированных баз условного противника, провели авиаудары по мишеням и отработали приемы выхода из-под ударов переносных ЗРК.
Также штурмовики обеспечили огневую поддержку с воздуха мотострелковым и танковым подразделениям во время уничтожений незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.
В учениях задействовали свыше 2,5 тыс. военных и порядка 500 единиц вооружения от России, Узбекистана и Таджикистана.
Ранее в ходе учений на границе с Афганистаном применили «вертолетную карусель».