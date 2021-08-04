На Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса

Украина может заняться восстановлением своего ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума, заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканала «Украина 24».

Военный допустил внутренние консультации о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом, он не указал, какие конкретно шаги предпримет Киев, передает РИА «Новости».

«Украина – краеугольный камень. Или государство получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении», – сказал Смешко.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.

Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».

В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.

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