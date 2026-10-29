  • Новость часаНочная атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших в году
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    Европа перешла на американский газ и утратила доверие к США
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    Бывший футболист сборной России Соломатин продлил контракт в зоне СВО
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    В Киеве возникли огромные пробки после закрытия Южного моста
    Сломавшийся сухогруз остановил транзит через Босфор
    Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото
    В Госдуме предложили ввести дополнительный авиационный сбор
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США продолжают вооружать Украину

    Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    32 комментария
    29 октября 2026, 09:24 • Новости дня

    Медведчук: Военная кооперация Испании и Португалии с Украиной опасна

    Tекст: Вера Басилая

    Испания и Португалия разворачивают совместные с Украиной проекты в сфере ракетных технологий и беспилотников, игнорируя собственные социальные проблемы, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Медведчук подчеркнул, что испанские и португальские компании совместно с украинским ВПК разрабатывают системы наведения и ударные дроны для атак на Россию, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти страны наращивают военную кооперацию с Киевом на фоне обострения жилищного кризиса и роста стоимости жизни. Он отметил, что премьер Испании Педро Санчес считает поддержку Украины своим достижением, а Португалия увеличивает финансирование участия в «коалиции дронов».

    Медведчук добавил, что превращение испанских и португальских предприятий в производственную базу для украинских вооружений делает их «законной целью» для ответной реакции России. Этот курс, по мнению Медведчука, является «дорогим и опасным» и противоречит интересам народов двух стран.

    Виктор Медведчук назвал Финляндию промышленным тылом украинского военно-промышленного комплекса.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что поставляющие Украине беспилотники европейские страны выступают пособниками в убийстве россиян и стороной конфликта.

    Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о решении Испании и Бельгии предоставить Киеву военную помощь.

    28 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины

    Захарова: Бредни Зеленского о древности Украины призваны исказить историю

    Захарова назвала бреднями заявления Зеленского о древности Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Слова Владимира Зеленского о том, что Украина появилась раньше России, являются псевдоисторическими бреднями, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Эти псевдоисторические бредни призваны исказить историю в пользу как раз вот этой самой нацистской идеологии и подчеркнуть вот то самое болезненное, над чем раньше все смеялись», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она отметила, что то, над чем раньше смеялись, «теперь получается это и есть та самая государственная философия, идеология дня, которую проповедует Зеленский про исключительность древних укров».

    На прошлой неделе Зеленский назвал Украину наследницей Киевской Руси и заявил, что Украина существовала в то время, когда России «еще и в помине не было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Мария Захарова отметила проявление базовых убеждений Владимира Зеленского в допущенной языковой путанице.

    Ранее представитель МИД сравнила главу киевского режима с бесславным ублюдком из-за необоснованного чувства собственной исключительности и спрогнозировала скорое историческое забвение Владимира Зеленского.

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    28 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    В центре Киева произошел блэкаут
    В центре Киева произошел блэкаут
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной части Киева пропало электричество, сообщают украинские СМИ.

    Центральная часть Киева оказалась обесточена, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер». На данный момент причины прекращения подачи электроэнергии не раскрываются. Информация о точном количестве оставшихся без света абонентов также отсутствует.

    Местные средства массовой информации распространяют видеозаписи, на которых показаны погруженные во тьму улицы украинской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате взрывов в Киеве получил повреждения офис компании «ДТЭК Киевские электросети».

    В воскресенье в нескольких районах украинской столицы произошло отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

    В субботу украинский энергохолдинг ДТЭК ввел экстренные отключения света в части Голосеевского и Соломенского районов Киева.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    Лантратова: В Алешках идет разминирование для доставки гуманитарной помощи
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Алешках приступили к разминированию маршрутов для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «В Алешках идет разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей», – написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

    Она отметила, что подготовка гуманитарной миссии продолжается совместно с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом при координации первой леди США Мелании Трамп. Сейчас усилия сосредоточены на обеспечении безопасности дорог для эвакуации людей.

    Лантратова подчеркнула, что режим прекращения огня, действующий с 27 октября, соблюдается обеими сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник первая леди США Мелания Трамп сообщила о расширении зоны прекращения огня в районе Алешек для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев.

    В субботу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об одновременном установлении режима тишины со стороны Киева и Москвы.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

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    28 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинской армии в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Также беспилотники поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны в «Макс».

    Кроме того, удары нанесены по электроподстанциям «Луцк-Северная» в Луцке и в Ковеле Волынской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, которые выпускают дроны и комплектующие, а также логистических центров для хранения военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам, объектам энергетики и портам Украины, а также по сухогрузу с военным имуществом.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    28 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» освободили Бариловку в Сумской области и Алисовку в Харьковской области.

    Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка около Избицкого, Старого Салтова, Бугаевки и Рубежного.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Лужками и Суходолом.

    Противник при этом потерял более 195 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Глущенково, Студенока, Моначиновки, Смородьковки в Харьковской области и Богородичного в Донецкой народной республике (ДНР).

    ВСУ при этом потеряли свыше 240 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град» и шесть станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Семеновки, Славянска, Камышевахи и Краматорска в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Белозерского, Бокового, Калинино, Шиловки и Викторовки в ДНР, Ивановки и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, девять бронемашин и две станции РЭБ.

    Ранее на этой неделе армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области.

    За прошлую неделю ВС России освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.

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    29 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, доставлявшему в Одессу военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате удара на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    В среду Министерство обороны сообщило об ударе по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в порт Черноморск.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также судно с имуществом для украинской армии.

    В субботу ВС России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

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    28 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября

    Ушаков: Дата переговоров по Украине зависит от обстановки на фронте

    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, а точная дата встречи зависит от ситуации, в том числе от обстановки на фронте, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Это ясно, что будет после 4 ноября», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о дате проведения переговоров.

    Помощник президента уточнил, что Москва пока не передавала никаких сигналов о сроках возобновления трехстороннего диалога России, США и Украины и рассматривает этот вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, даты нового раунда переговоров будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Он напомнил, что предыдущий раунд, который считался согласованным, был сорван украинской стороной.

    Состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определен в ближайшее время, ее «костяк» уже есть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций по украинскому урегулированию.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений на боевые действия в связи с решением о возобновлении трехсторонних переговоров.

    В воскресенье спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    29 октября 2026, 07:54 • Новости дня
    Петербургских школьниц задержали за теракты по заданию из чат-бота

    Спецслужбы Украины вовлекли двух школьниц из Петербурга в совершение терактов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы вовлекли двух школьниц из Петербурга в совершение терактов через популярный чат-бот для знакомств, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    Украинские спецслужбы использовали телеграм-бот «Дайвинчик/Lео» для вербовки двух несовершеннолетних жительниц Петербурга, пояснила Петренко ТАСС.

    «Следственными органами СК России по Петербургу расследуется два уголовных дела в отношении несовершеннолетних девушек, которые также, воспользовавшись вышеуказанным интернет-сервисом знакомств, были вовлечены в противоправную деятельность путем обмана», – добавила она.

    В сентябре одна из школьниц подожгла автозаправку на Парашютной улице. Вторая девушка облила горючей жидкостью и подожгла служебные автомобили у отдела полиции на улице Марата, после чего попыталась направиться к другому отделу, но была задержана. Обе фигурантки находятся под домашним арестом.

    В связи с участившимися случаями вербовки Центр общественных связей ФСБ призвал россиян не передавать незнакомцам в интернете персональные данные, геолокацию и фотографии объектов инфраструктуры. В ведомстве пояснили, что злоумышленники используют эту информацию для шантажа подростков от имени лжесотрудников российских спецслужб, принуждая их к совершению преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об использовании украинскими спецслужбами мессенджера Telegram для вербовки несовершеннолетних россиян. В прошлом месяце правоохранительные органы задержали в Петербурге школьницу по подозрению в поджоге автозаправки после общения с куратором. Летом Следственный комитет сообщил о втягивании молодых людей в террористическую деятельность через платформу «Дайвинчик/Leo».

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    28 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии нарушений режима тишины в Алешках
    Песков заявил об отсутствии нарушений режима тишины в Алешках
    @ РИА Новости Крым

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал отсутствие сообщений о нарушениях режима тишины вокруг херсонских Алешек накануне старта гуманитарной операции.

    По его словам, российские власти пока не получали сообщений о нарушениях перемирия в районе населенного пункта, передают «Вести». «Пока нет сообщений о нарушении, это позитивно», – сказал Песков.

    Непосредственно сама гуманитарная операция должна начаться в ближайшие дни, сообщил представитель Кремля. Москва рассчитывает, что миссия пройдет безопасно и без каких-либо провокаций со стороны противника.

    Песков подчеркнул, что главным результатом перемирия должна стать возможность безопасной эвакуации для тех жителей Алешек, которые добровольно захотят покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале разминирования маршрутов для эвакуации мирных жителей из Алешек.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о прохождении гуманитарной операции по согласованному плану и без нарушений.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о нахождении в прифронтовом городе около 2 тыс. человек.

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    29 октября 2026, 06:51 • Новости дня
    Поражен ж/д состав с украинскими пограничниками в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Берестине в Харьковской области российские войска поразили железнодорожный состав с украинскими пограничниками.

    «В городе Берестин Харьковской области поражен ж/д состав с пограничниками 1 пого (бригада «Гарт»), которые направлялись для усиления позиций в Харьковской области. Есть потери среди личного состава», – сообщил связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ.

    В Житомирской области Украины получили повреждения объекты ж/д инфраструктуры.

    В сентябре массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Транспортный коллапс в Киеве усилился

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве усилился транспортный коллапс из-за удара по Южному мосту, сообщили украинские СМИ.

    На дорогах образовались огромные пробки, из-за которых по городу почти невозможно проехать. На остановках скапливаются большие толпы, которые «берут штурмом» автобусы, общественный транспорт ходит переполненным, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве начался транспортный коллапс и общественный транспорт стал переполненным после закрытия Южного моста, о чем сообщили украинские СМИ, к

    Министерство обороны России заявило о массированном ударе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве в результате удара.

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    28 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Задержанный по делу о гибели племянника князя Монако оказался украинцем

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанный правоохранительными органами Монако в связи с гибелью двоюродного племянника князя Альбера II Антуана де Масси оказался гражданином Украины, заявил генеральный прокурор княжества Стефан Тибо.

    Двоюродный племянник князя Монако Альбера II Антуан де Масси был найден мертвым в одном из скверов княжества. В рамках расследования полиция задержала 42-летнего гражданина Украины, которого удалось распознать по камерам видеонаблюдения вблизи места происшествия, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Monaco Matin.

    «Подозреваемый в возрасте 42 лет, имеющий украинское гражданство и проживающий в Монако на протяжении тридцати лет, в ходе содержания под стражей отрицал свою причастность к гибели Антуана де Масси», – заявил Тибо.

    Дело передано следственному судье для дальнейшего выяснения обстоятельств. Произошедшее квалифицируется как непредумышленное убийство и неоказание помощи лицу, находившемуся в опасности. Задержанному предъявили обвинения и поместили его под стражу.

    Правоохранители проводят экспертизы и технические следственные мероприятия для восстановления точной последовательности событий. Квалификация дела может свидетельствовать об исключении полицией версии о несчастном случае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник полиция Монако обнаружила тело Антуана де Масси.

    Летом суд арестовал бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виталия Жиковича за убийство исполнительницы теракта в Монако.

    В июле Служба безопасности Украины подтвердила арест действующего офицера военной разведки по подозрению в убийстве подозреваемой в нападении на предпринимателя Вадима Ермолаева.

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    28 октября 2026, 20:00 • Новости дня
    В Раде призвали уволить языкового омбудсмена за слова о русскоязычных пациентах

    Tекст: Вера Басилая

    В Верховной раде Украины призвали уволить языкового омбудсмена Елену Ивановскую из-за ее слов о праве врачей отказывать в медицинской помощи русскоязычным пациентам.

    Лидер депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко назвал высказывания Ивановской недопустимыми, передает ТАСС. «Я считаю, что это провокация, направленная на разжигание вражды в обществе. Такие заявления недопустимы для чиновников. Таким чиновникам не место на работе», – заявил Бойко.

    Ранее депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал слова омбудсмена «расовой теорией нацистов».

    Ранее Ивановская сообщила о праве украинских врачей не лечить русскоязычных пациентов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расчеловечиванием слова языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о праве врачей отказывать в помощи пациентам без знания украинского языка.

    До этого Захарова расценила заявление Ивановской как нацизм.

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    28 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Полковник ВСУ попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Полковник ВСУ Сало попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полковник Вооруженных сил Украины Роман Сало во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в латвийском городе Адажи попытался устроиться инструктором и остаться в стране.

    «Во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в городе Адажи в Латвии полковник ВСУ Роман Сало после протокольных мероприятий, включавших обмен опытом, инструкторско-методические занятия и награждение украинских военнослужащих, задержался на военной базе, где попытался остаться и устроиться инструктором», – заявил собеседник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

    Отмечается, что украинские инструкторы уже несколько лет проводят занятия с военнослужащими местной мотопехотной бригады. При этом Сало пришлось вернуться на Украину после вмешательства службы государственной безопасности Латвии. Сотрудники ведомства пригрозили обратиться к командованию полковника, если он продолжит находиться на территории республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский военнослужащий сообщил об уничтожении спасающихся бегством солдат ВСУ в Анновке в ДНР.

    Ранее пленный украинский военный Николай Ступко рассказал о массовом побеге новобранцев из учебного центра.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о поспешном оставлении позиций группой украинских военных в Купянске Харьковской области.

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    Дизельная сделка с США, возможность расширить поставки российских удобрений, а теперь Россия предлагает вместе поработать в Арктике. Как Арктика могла бы Россию и США объединить и что Москва может предложить Вашингтону взамен снятия санкций с российского газа? Подробности

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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета

    Африка все активнее заявляет о себе как о самостоятельном центре мировой политики, и Россия намерена укреплять связи с континентом – расширять торговлю, сотрудничать в сфере энергетики и образования. Участие делегаций 48 государств в третьем саммите «Россия – Африка» показало масштаб интереса континента к диалогу. Как Россия помогает странам Африки укреплять их экономический суверенитет и какие возможности это открывает для самой Москвы? Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Европа перешла на американский газ и утратила доверие к США

    Среди населения Европы произошел обвал симпатий к США, утверждают социологи: 58% жителей стран ЕС больше не считают их надежным союзником, а 73% полагают, что Евросоюз должен идти своим путем. Лидеры население как будто бы слышат и призывают к тому же. Но это очередной фарс. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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