Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?0 комментариев
Медведчук: Военная кооперация Испании и Португалии с Украиной опасна
Испания и Португалия разворачивают совместные с Украиной проекты в сфере ракетных технологий и беспилотников, игнорируя собственные социальные проблемы, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Медведчук подчеркнул, что испанские и португальские компании совместно с украинским ВПК разрабатывают системы наведения и ударные дроны для атак на Россию, передает РИА «Новости».
По его словам, эти страны наращивают военную кооперацию с Киевом на фоне обострения жилищного кризиса и роста стоимости жизни. Он отметил, что премьер Испании Педро Санчес считает поддержку Украины своим достижением, а Португалия увеличивает финансирование участия в «коалиции дронов».
Медведчук добавил, что превращение испанских и португальских предприятий в производственную базу для украинских вооружений делает их «законной целью» для ответной реакции России. Этот курс, по мнению Медведчука, является «дорогим и опасным» и противоречит интересам народов двух стран.
Виктор Медведчук назвал Финляндию промышленным тылом украинского военно-промышленного комплекса.
Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что поставляющие Украине беспилотники европейские страны выступают пособниками в убийстве россиян и стороной конфликта.
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о решении Испании и Бельгии предоставить Киеву военную помощь.