Tекст: Вера Басилая

Медведчук подчеркнул, что испанские и португальские компании совместно с украинским ВПК разрабатывают системы наведения и ударные дроны для атак на Россию, передает РИА «Новости».

По его словам, эти страны наращивают военную кооперацию с Киевом на фоне обострения жилищного кризиса и роста стоимости жизни. Он отметил, что премьер Испании Педро Санчес считает поддержку Украины своим достижением, а Португалия увеличивает финансирование участия в «коалиции дронов».

Медведчук добавил, что превращение испанских и португальских предприятий в производственную базу для украинских вооружений делает их «законной целью» для ответной реакции России. Этот курс, по мнению Медведчука, является «дорогим и опасным» и противоречит интересам народов двух стран.

Виктор Медведчук назвал Финляндию промышленным тылом украинского военно-промышленного комплекса.

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что поставляющие Украине беспилотники европейские страны выступают пособниками в убийстве россиян и стороной конфликта.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о решении Испании и Бельгии предоставить Киеву военную помощь.