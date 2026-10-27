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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

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    27 октября 2026, 00:42 • Новости дня

    Полиция задержала подозреваемого в связи со смертью брата князя Монако

    В Монако нашли мертвым троюродного брата князя Альбера II Антуана де Масси

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Монако обнаружила тело 29-летнего троюродного брата князя Альбера II Антуана де Масси и задержала мужчину, который общался с ним перед смертью.

    Полиция обнаружила тело Антуана де Масси вечером в воскресенье в парке рядом с бульваром Ларвотто после того, как его семья сообщила о пропаже молодого человека, пишет газета Monaco-Matin.

    Правоохранительные органы начали расследование причин смерти члена княжеской семьи. Изучив записи с камер видеонаблюдения, следователи задержали мужчину, который общался с погибшим незадолго до трагедии.

    «Мужчина вступил в контакт с жертвой, когда тот еще находился на бульваре Ларвотто, этот человек был идентифицирован и задержан в понедельник утром», – сообщил генеральный прокурор Монако.

    По его словам, срок содержания подозреваемого под стражей продлен на 24 часа. Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая несчастный случай.

    Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен выразили глубокую печаль в связи со смертью де Масси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом князь Альбер II осудил первый в истории княжества теракт. В Монако тогда задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева.

    26 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы Австрии устроили демонстрацию у собора Святого Стефана с требованиями сохранить постоянный нейтралитет страны и отменить антироссийские ограничения.

    Митингующие развернули плакаты с лозунгами против подстрекательства к войне со стороны Евросоюза и НАТО, а также призвали к миру с Россией. Помимо этого, участники акции потребовали прекратить сделки по поставкам вооружений Израилю и выразили протест против присоединения Вены к проекту европейской системы противовоздушной обороны Skyshield, передает РИА «Новости».

    «Нет подготовке к войне, нет санкциям Европейского союза, да постоянному нейтралитету!» – заявил со сцены один из организаторов митинга активист Андреас Виммер.

    Виммер добавил, что Австрия утратила самостоятельность во внешней политике. По его мнению, разрешение на транзит оружия и пролеты военной авиации делает государство соучастником конфликтов.

    Выступивший на митинге историк и издатель Ханнес Хофбауэр подверг критике отход Вены от принципов нейтралитета после вступления в ЕС в 1995 году. Он осудил участие страны в санкционной политике против России и безоговорочную поддержку Украины.

    Акция протеста была приурочена к национальному празднику Австрии – годовщине принятия декларации о постоянном нейтралитете в 1955 году. Согласно последним опросам, внеблоковый статус государства поддерживают 73% населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в европейских городах.

    В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны протестов в Евросоюзе предстоящей зимой.

    В четверг министерство иностранных дел Таиланда посоветовало гражданам страны воздержаться от посещения охваченных демонстрациями европейских государств.

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    26 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов

    Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе достигла 1108 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 2% и превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF, крупнейшего в Европе распределительного центра в Нидерландах, открыли торги на уровне 1101,5 доллара, показав рост на 1,3%. К 8:50 мск цена достигла 1108,7 доллара за тысячу кубометров, увеличившись на 2%.

    Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего торгового дня, которая составляла 1087,3 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

    В прошлый вторник стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу TTF увеличилась почти до 1043 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца биржевые цены на газ в Европе опустились ниже отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

    Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление депутата Сейма Польши Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках от китайского бренда вызвало скандал в местных СМИ, политика заподозрили в содействии спецслужбам КНР.

    «Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

    На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

    Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

    В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

    Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.

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    26 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов
    @ IMAGO/Matrix Images/Vassil Don/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Действующий временный президент Болгарии Илияна Йотова лидирует в первом туре президентских выборов с 34,699% голосов.

    Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 98,99% протоколов, передает ЦИК Болгарии.

    Второе место занимает Андрей Гюров с 31,984% голосов.

    Поскольку ни один из кандидатов не получил необходимого для победы большинства, 1 ноября состоится второй тур выборов. В нем примут участие Йотова и Гюров.

    Явка на голосовании оказалась рекордно низкой – около 22,3% по состоянию на 19:00 по местному времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье экзитпол агентства Alpha Research показал лидерство Йотовой в первом туре выборов президента Болгарии. Болгарский премьер-министр Румен Радев и действующий президент Илияна Йотова отдали свои голоса на президентских выборах в стране. В январе в Болгарии досрочно прекращены президентские полномочия Румена Радева.

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    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

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    26 октября 2026, 03:54 • Новости дня
    Песков перечислил условия обсуждения поставок газа в Европу

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса со стороны европейских стран и свободных объемов российского топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «После того как европейцы стали сокращать покупки нашего газа, мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях. Если будут желающие со стороны Запада и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать», – сказал Песков.

    При этом он добавил, что объемы газа не всегда бывают свободными, они могут быть уже заняты, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин заявил о доле российского сжиженного природного газа на европейском рынке в размере 20%.

    Песков сообщил о подготовке Путина к участию в саммите Форума стран – экспортеров газа и саммите «Россия – Африка» в Москве.

    В четверг глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на подземные газовые хранилища Европы после отказа от российских поставок.

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    26 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Резкий рост заболеваемости гонореей произошел в Финляндии

    Iltalehti: В Финляндии заболеваемость гонореей у женщин выросла на 463%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Финляндии наблюдается резкий рост заболеваемости гонореей, причем за четыре года число случаев среди женщин выросло на 463%, а среди мужчин – на 266%, сообщила газета Iltalehti.

    С 2021 по 2025 год число случаев гонореи в Финляндии резко возросло, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti. Рост заболеваемости начался в 2022 году, а в 2025 году был зафиксирован рекордный показатель – более 2 тыс. случаев. В этом году ожидается, что уровень заболеваемости останется на уровне прошлого года.

    Специалисты объясняют рост случаев тем, что гонорея часто протекает бессимптомно или с легкими симптомами, что способствует ее распространению. Ранее эксперты связывали рост половых инфекций в Европе с увеличением числа случайных партнеров, в том числе благодаря приложениям для знакомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце доля жителей Евросоюза с избыточным весом превысила половину населения.

    В августе Economist сообщил о росте передающихся половым путем заболеваний, в частности гонореи и сифилиса, в Европе.

    В мае Европейский центр профилактики и контроля заболеваний зафиксировал беспрецедентный уровень заражений сифилисом.

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    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Прокуратура Рима потребовала пожизненный срок для убившего россиянку американца

    ANSA: В Риме запросили пожизненный срок для убившего россиянку американца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Рима потребовала приговорить к пожизненному заключению гражданина США Фрэнсиса Кауфманна по делу об убийстве его спутницы из России Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери.

    Сторона обвинения настаивает на высшей мере наказания для американца, которого подозревают в расправе над россиянкой и их совместным ребенком. Тела молодой женщины и младенца обнаружили 7 июня 2025 года в римском парке на вилле Памфили, однако личности убитых удалось выяснить значительно позже, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

    По данным следствия, уроженка Омска познакомилась с иностранцем на Мальте, после чего пара вместе с дочерью переехала в столицу Италии. В Риме семья жила в палатке, разбитой прямо в парке.

    Отмечается, что мужчина отличается буйным нравом. В ходе разбирательств американец подтвердил, что является отцом девочки, однако категорически отверг обвинения в убийстве ребенка и ее матери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне.

    В прошлом году подозреваемый в убийстве малийца во Франции пришел с повинной в полицию Италии.

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    26 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Кабмин Чехии поддержал закрепление в Конституции кроны как нацвалюты

    CTK: Правительство Чехии поддержало закрепление статуса кроны в Конституции

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Чехии поддержало предложение закрепить статус чешской кроны как национальной валюты в Конституции страны.

    Эта инициатива была включена в программное заявление правительства, которое начало работу в декабре 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на СTK. Для ее реализации потребуется поддержка подавляющего большинства депутатов обеих палат парламента, которой на данный момент у кабмина нет.

    Отмечается, что Чехия, подписав договор о вступлении в Европейский союз в 2003 году, взяла на себя обязательство присоединиться к еврозоне, хотя конкретные сроки не были установлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом желание граждан Швеции отказаться от кроны в пользу евро снизилось второй год подряд.

    В прошлом году кандидат в премьер-министры Чехии Андрей Бабиш сообщил об отказе выделять средства из бюджета для Украины.

    Глава Чешского национального банка предложил инвестировать часть резервов в биткоины.

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    26 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    WSJ: Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж обсуждает с 10 европейскими странами план размещения на их территории французских истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием, сообщила газета Wall Street Journal.

    Двусторонние переговоры с союзниками проводятся в рамках плана, который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Согласно этой стратегии, Париж намерен не только разместить в странах Европы истребители Rafale, но и создать соответствующую инфраструктуру, обеспечить наличие средств связи, систем раннего предупреждения и обмен разведданными с союзниками.

    Интерес к французскому плану проявили 10 стран: Бельгия, Британия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, ФРГ и Швеция. Италия отказалась присоединиться к плану, а страны Прибалтики в этот список не входят.

    В марте 2026 года Макрон объявил о расширении сотрудничества с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

    В субботу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах Варшавы разместить ядерное оружие США и Франции.

    В четверг замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил об устранении странами Европы препятствий для получения ядерного оружия.

    В начале месяца военный эксперт Александр Ермаков рассказал о демонстрации Парижем надежности собственного ядерного потенциала при помощи испытания ракеты M51.3.

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    26 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе остались на уровне выше 1100 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе сохранили темпы роста примерно на 2%, преодолев отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с конца 2022 года.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF (Нидерланды) открыли торги на отметке 1101,5 доллара (+1,3%). К 9:10 мск этот показатель вырос до 1109,3 доллара (+2%), а к 14:10 мск составил 1103,6 доллара (+1,5%), передает РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 1087,3 доллара за тысячу кубометров.

    Напомним, в конце августа эксперты не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ. Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на минимальном уровне за историю наблюдений.

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем в начале октября спрогнозировала, что запасы газа в хранилищах ЕС могут сократиться до 11% к концу предстоящей зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и полном прекращении импорта по трубопроводам из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов.

    В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    В начале месяца заполненность подземных хранилищ газа в Европе осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений.

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    26 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Лавров провел переговоры с главой МИД Словакии

    МИД: Лавров обсудил с Бланаром Украину и кризис в отношениях России и ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве со словацким коллегой Юраем Бланаром и обсудил с ним развитие двусторонних связей, кризис на Украине и ситуацию в отношениях между Россией и Евросоюзом, сообщил МИД.

    Стороны обсудили вопросы политического диалога, а также сотрудничество в торговой, экономической, культурной и военно-мемориальной сферах, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Бланар прибыл в Москву для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве открылось заседание российско-словацкой межправкомиссии. Бланар выступил за сохранение диалога со страной и против создания нового «железного занавеса».

    В воскресенье правительственная делегация Словакии прибыла в российскую столицу.

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    26 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Словакия выступила за сохранение диалога с Россией

    Глава МИД Словакии Бланар: Братислава выступает за сохранение диалога с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Словакия выступает за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса», заявил глава словацкого министерства иностранных дел Юрай Бланар.

    «В сегодняшней сложной ситуации мы отвергаем создание какого-то нового железного занавеса с Россией и считаем принципиальным сохранение диалога», – приводит слова Бланара РИА «Новости».

    Словацкий министр добавил, что одним из инструментов для поддержания такого диалога является межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье словацкая правительственная делегация во главе с Бланаром прибыла в Москву на заседание межправительственной комиссии.

    В прошлом месяце глава МИД Словакии заявил об отсутствии у Братиславы желания опускания нового «железного занавеса» между Евросоюзом и Россией.

    В начале осени Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Москвой для решения накопившихся экономических вопросов.

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    26 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Канцлер Австрии назвал дизельную сделку России и США тяжелым сигналом для ЕС

    Канцлер Австрии Штокер назвал дизельную сделку РФ и США тяжелым сигналом для ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность между Россией и США о поставках дизельного топлива стала тяжелым сигналом для Евросоюза и Украины, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    «Они представляют собой тяжелый сигнал для Украины и ЕС», – заявил Штокер в интервью немецкой газете Die Welt, передает ТАСС.

    Глава правительства Австрии также отметил, что США подчеркивают свою заинтересованность в переговорах для быстрого урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок российского дизельного топлива в США.

    Ранее президент Чехии Петр Павел отметил, что решение американского лидера Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизеля отдалило перемирие на Украине.

    Также сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру США и заключить с Россией прагматичную сделку.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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