Полиция задержала подозреваемого в связи со смертью брата князя Монако

В Монако нашли мертвым троюродного брата князя Альбера II Антуана де Масси

Tекст: Катерина Туманова

Полиция обнаружила тело Антуана де Масси вечером в воскресенье в парке рядом с бульваром Ларвотто после того, как его семья сообщила о пропаже молодого человека, пишет газета Monaco-Matin.

Правоохранительные органы начали расследование причин смерти члена княжеской семьи. Изучив записи с камер видеонаблюдения, следователи задержали мужчину, который общался с погибшим незадолго до трагедии.

«Мужчина вступил в контакт с жертвой, когда тот еще находился на бульваре Ларвотто, этот человек был идентифицирован и задержан в понедельник утром», – сообщил генеральный прокурор Монако.

По его словам, срок содержания подозреваемого под стражей продлен на 24 часа. Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая несчастный случай.

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен выразили глубокую печаль в связи со смертью де Масси.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом князь Альбер II осудил первый в истории княжества теракт. В Монако тогда задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева.