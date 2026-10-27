Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.16 комментариев
Полиция задержала подозреваемого в связи со смертью брата князя Монако
В Монако нашли мертвым троюродного брата князя Альбера II Антуана де Масси
Полиция Монако обнаружила тело 29-летнего троюродного брата князя Альбера II Антуана де Масси и задержала мужчину, который общался с ним перед смертью.
Полиция обнаружила тело Антуана де Масси вечером в воскресенье в парке рядом с бульваром Ларвотто после того, как его семья сообщила о пропаже молодого человека, пишет газета Monaco-Matin.
Правоохранительные органы начали расследование причин смерти члена княжеской семьи. Изучив записи с камер видеонаблюдения, следователи задержали мужчину, который общался с погибшим незадолго до трагедии.
«Мужчина вступил в контакт с жертвой, когда тот еще находился на бульваре Ларвотто, этот человек был идентифицирован и задержан в понедельник утром», – сообщил генеральный прокурор Монако.
По его словам, срок содержания подозреваемого под стражей продлен на 24 часа. Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая несчастный случай.
Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен выразили глубокую печаль в связи со смертью де Масси.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом князь Альбер II осудил первый в истории княжества теракт. В Монако тогда задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева.