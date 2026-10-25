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Exit poll показал лидерство Йотовой в первом туре выборов президента Болгарии
Действующий президент Болгарии Илияна Йотова и кандидат в вице-президенты Кирил Вылчев лидируют на выборах главы государства в первом туре, следует из exit poll агентства Alpha Research.
По итогам подсчета голосов к 20.00 мск Йотова и Вылчев лидируют на президентских выборах, набирая 35,3% голосов избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.
Второе место, по предварительным данным, занимает бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получивший 32,4% голосов. За лидера правой партии «Возрождение» Костадина Костадинова проголосовали 12,6% пришедших на участки граждан.
Для победы кандидата в первом туре необходимо набрать более 50% действительных голосов при общей явке свыше 50% избирателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Болгарии проходят выборы президента.
В воскресенье болгарский премьер-министр Румен Радев и Йотова проголосовали на выборах.