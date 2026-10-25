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Гинцбург заявил об успешном решении проблемы создания вакцин от рака
Проблема разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями успешно решается в России благодаря формированию специального консорциума, сообщил научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Благодаря тому, что по распоряжению нашего президента правительство сформировало консорциум по решению данной проблемы, по созданию вакцин, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями, данная проблема успешно решается», – приводит слова Гинцбурга РИА «Новости».
По его словам, в объединение вошли биологические институты и Институт системного программирования. В рамках работы была создана уникальная отечественная система для облегчения процесса создания препаратов против онкозаболеваний.
Математическая среда позволяет переводить генетическую информацию злокачественной опухоли в структуру вакцины, которую нужно синтезировать для индукции иммунного ответа против заболевания, добавил ученый.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об изготовлении в России порядка 15 мРНК-вакцин против меланомы.
В конце лета ученый заявил о завершении работы над персонализированными препаратами для 12 человек.
В начале августа академик анонсировал выпуск лекарств от рака мочевого пузыря, легких и толстой кишки.