Гинцбург заявил об успешном решении проблемы создания вакцин от рака

Tекст: Ольга Иванова

«Благодаря тому, что по распоряжению нашего президента правительство сформировало консорциум по решению данной проблемы, по созданию вакцин, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями, данная проблема успешно решается», – приводит слова Гинцбурга РИА «Новости».

По его словам, в объединение вошли биологические институты и Институт системного программирования. В рамках работы была создана уникальная отечественная система для облегчения процесса создания препаратов против онкозаболеваний.

Математическая среда позволяет переводить генетическую информацию злокачественной опухоли в структуру вакцины, которую нужно синтезировать для индукции иммунного ответа против заболевания, добавил ученый.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об изготовлении в России порядка 15 мРНК-вакцин против меланомы.

В конце лета ученый заявил о завершении работы над персонализированными препаратами для 12 человек.

В начале августа академик анонсировал выпуск лекарств от рака мочевого пузыря, легких и толстой кишки.