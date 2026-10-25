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Наблюдатель от ЦИК России констатировал соблюдение законов на выборах в Сербии
Наблюдатель от ЦИК РФ: На парламентских выборах в Сербии соблюдаются законы
Наблюдатели от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России не выявили нарушений на досрочных парламентских выборах в Сербии, сообщил член делегации Константин Мазуревский.
Представители ЦИК России посетили более 10 избирательных участков в Белграде, Нови-Саде и Петроварадине, выбирая их в случайном порядке, передает РИА «Новости».
«Все избирательные процедуры, которые предусмотрены законодательством, соблюдались на тех участках, где мы были», – сказал Мазуревский.
По его словам, почти везде фиксировалась высокая явка. Делегация общалась с избирателями в очередях, членами комиссий и наблюдателями от местных партий, которые также не обнаружили нарушений и остались довольны организацией голосования. Мазуревский добавил, что представители ЦИК России будут присутствовать при подсчете голосов на одном из участков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье более половины зарегистрированных избирателей проголосовали на внеочередных выборах в парламент Сербии.
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