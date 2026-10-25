Избирательные участки закрылись на досрочных выборах в парламент Сербии

Tекст: Антон Антонов

Республиканская избирательная комиссия ранее зарегистрировала 6 млн 451 тыс. 292 избирателя, которые голосовали на примерно 8,4 тыс. участков, включая 93 за рубежом в 37 странах мира. Голосование шло с с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) времени без значимых инцидентов, в Белграде перед участками выстраивались очереди, передает РИА «Новости».

По данным избиркома, к 18.00 (20.00 мск) на территории Сербии без Косово и Метохии проголосовали 64,89% избирателей. В Белграде к этому времени явка достигла 65,67%, в автономном крае Воеводина на севере страны – 66,9%. На прошлых парламентских выборах в 2023 году к 16.00 (18.00 мск) явка составляла 51,93%.

Всего к выборам зарегистрировали 19 политических сил, половину из которых впервые составили движения представителей национальных меньшинств, освобожденные от прохождения трехпроцентного барьера.

Ожидается, что основными соперниками станут представители списка «Объединенная Сербия» правящей Сербской прогрессивной партии во главе с подавшим 27 сентября в отставку с поста президента страны Александаром Вучичем и объединение «Студенческий список», первым в числе кандидатов которого значится кардиолог из Нови-Сада Илия Срданович, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Сербии прошло голосование на досрочных выборах депутатов Скупщины, в котором участвуют 19 политических сил.

К середине дня явка на внеочередных выборах в парламент Сербии превысила половину зарегистрированных избирателей.

Протестующие в Белграде атаковали мать бывшего президента Сербии Александра Вучича в момент проведения голосования.

Вучич выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией после парламентских выборов.