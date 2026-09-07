Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку на фоне скандала с колл-центрами

Tекст: Антон Антонов

«Подал заявление об отставке с должности генерального прокурора. Это политическое решение. И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния. Моя позиция по обвинению остается неизменной», – заявил Кравченко в соцсетях.

Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали, что Владимир Зеленский провел встречу с Кравченко и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде, членом комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давидом Арахамией. Темой разговора стал вопрос увольнения генпрокурора, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кравченко заявил, что отказывается добровольно уходить в отставку на фоне скандала с мошенническими колл-центрами, по делу о которых арестован его заместитель Сергей Крапива.

Ранее чиновник бесследно исчез после обысков в собственном ведомстве и не выходил на связь почти сутки, а позже был найден в частной клинике Киева.

Впоследствии Кравченко заявил о своей непричастности к крышеванию незаконных кол-центров, по делу о которых был арестован его заместитель Сергей Крапива.