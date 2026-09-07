Жителей двух сел Оренбуржья эвакуировали из-за крупного возгорания сухой травы

МЧС: Жителей двух сел Оренбуржья эвакуировали из-за возгорания сухой травы

Tекст: Денис Тельманов

Спасатели приступили к эвакуационным мероприятиям в Красноуральском и Бурлыкском, передает РИА «Новости». Решение принято из-за масштабного ландшафтного пожара в Беляевском районе Оренбургской области.

«На территории Беляевского района Оренбургской области горит сухая трава. Огонь подошел к двум населенным пунктам. Тушение осложняется сухой, жаркой погодой, порывами ветра до 12 метров в секунду. В превентивных целях проводится эвакуация жителей из населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский», – сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ликвидации возгорания задействованы более 80 специалистов и 22 единицы техники. Ведомство продолжает наращивать группировку сил и средств на месте происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области для борьбы с крупным ландшафтным пожаром.

В конце июля из-за стремительного распространения огня спасатели эвакуировали жителей Домбаровского района этого же региона.

В начале августа возгорание сухой травы произошло на территории садового товарищества в Волгоградской области.