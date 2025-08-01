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Мишустин поручил обеспечить транспортную доступность Калининградской области
Премьер-министр Михаил Мушистин поручил подготовить меры для улучшения транспортной доступности Калининградской области, а также провести в регионе Российско-китайские молодежные летние игры в 2026 году.
Глава правительства Михаил Мишустин дал поручения по поддержке Калининградской области, следует из сообщения на сайте правительства России.
В перечне поручений отмечается, что Минтранс и Минпромторг должны рассмотреть вопрос транспортной доступности региона, включая обеспечение перевозки товаров. Срок исполнения этого задания установлен до 1 ноября 2025 года.
Дополнительно Минтрансу, Минфину и Минпромторгу поручено рассмотреть включение проекта по капитальному ремонту трамвайной инфраструктуры и подвижного состава Калининграда в программы развития городского электротранспорта. Доклад о результатах поручения также ожидают до 1 ноября 2025 года.
Кроме того, правительство приступает к подготовке предложений по проведению десятых Российско-китайских молодежных летних игр в Калининградской области. Как говорится в распоряжении, Минспорт, Минфин и МИД должны представить свои предложения по организации соревнований до 1 октября 2025 года. Состязания пройдут в 2026 году, когда регион отметит 80-летие.
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что регион значительно увеличил долю морских перевозок после введения транспортных ограничений со стороны соседних стран.