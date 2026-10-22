Группировку МЧС на месте паводков в Ялте увеличили до 300 человек

МЧС: Группировку для ликвидации паводков в Ялте увеличили до 300 человек

Tекст: Валерия Городецкая

Межведомственный штаб продолжает работу на месте происшествия и координирует ликвидацию последствий стихии на юге Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

«В Крыму увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий стихии. Триста человек и более 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий паводков в Большой Ялте», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В Алупке вышедшая из берегов река Хара-Баир угрожала западным воротам Воронцовского дворца, однако спасатели успели возвести временную дамбу и отвести мощный поток воды. В целях безопасности сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок Севастопольского шоссе в районе населенного пункта.

Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Кореиз, где сошедшая с гор вода затопила несколько улиц. В населенном пункте объявили природную чрезвычайную ситуацию местного уровня реагирования. При этом сами осадки в регионе прекратились еще в среду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

В Главном управлении МЧС по Крыму сообщили о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.