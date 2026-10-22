За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.10 комментариев
Назначенный врио губернатора Шестаков пообещал вывести Приморье на новые высоты
Новый врио губернатора Приморья Шестаков пообещал Путину развивать регион
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Константин Шестаков пообещал президенту Владимиру Путину направить все свои знания и навыки на развитие региона.
«Я обязуюсь, что все свои силы, знания и навыки направлю на то, чтобы Приморье вышло на новые высоты. Мне кажется, что за это время мы создали очень хороший фундамент», – приводит слова Шестакова РИА «Новости».
Константин Шестаков родился во Владивостоке и с 2010 года работал в администрации Приморского края. В 2019 году он занял должность временно исполняющего обязанности вице-губернатора, а летом 2021 года был избран главой Владивостока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.
В понедельник глава государства поддержал предложение о переводе губернатора Приморья Олега Кожемяко на должность куратора дальневосточного направления в правительстве.
В мае президент подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.