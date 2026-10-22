Назначенный врио губернатора Шестаков пообещал вывести Приморье на новые высоты

Новый врио губернатора Приморья Шестаков пообещал Путину развивать регион

Tекст: Ольга Иванова

«Я обязуюсь, что все свои силы, знания и навыки направлю на то, чтобы Приморье вышло на новые высоты. Мне кажется, что за это время мы создали очень хороший фундамент», – приводит слова Шестакова РИА «Новости».

Константин Шестаков родился во Владивостоке и с 2010 года работал в администрации Приморского края. В 2019 году он занял должность временно исполняющего обязанности вице-губернатора, а летом 2021 года был избран главой Владивостока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

В понедельник глава государства поддержал предложение о переводе губернатора Приморья Олега Кожемяко на должность куратора дальневосточного направления в правительстве.

В мае президент подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.