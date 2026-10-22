  • Новость часаПутин поздравил театральное сообщество России со 150-летием
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Путин усомнился в ленинской формуле о важнейшем из искусств
    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    10 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 19:23 • Новости дня

    Назначенный врио губернатора Шестаков пообещал вывести Приморье на новые высоты

    Новый врио губернатора Приморья Шестаков пообещал Путину развивать регион

    Tекст: Ольга Иванова

    Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Константин Шестаков пообещал президенту Владимиру Путину направить все свои знания и навыки на развитие региона.

    «Я обязуюсь, что все свои силы, знания и навыки направлю на то, чтобы Приморье вышло на новые высоты. Мне кажется, что за это время мы создали очень хороший фундамент», – приводит слова Шестакова РИА «Новости».

    Константин Шестаков родился во Владивостоке и с 2010 года работал в администрации Приморского края. В 2019 году он занял должность временно исполняющего обязанности вице-губернатора, а летом 2021 года был избран главой Владивостока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    В понедельник глава государства поддержал предложение о переводе губернатора Приморья Олега Кожемяко на должность куратора дальневосточного направления в правительстве.

    В мае президент подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    22 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ назначил епископа Савву наместником Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил епископа Армавирского и Лабинского Савву наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

    Епископ Савва (Лесных) получил титул Зарайский, он освобожден от управления Армавирской епархией. Прежний наместник, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл освобожден от должности с благодарностью за понесенные труды. За ним сохраняется управление Сергиево-Посадской епархией и должность ректора Московской духовной академии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    Новым преосвященным Армавирским и Лабинским избран клирик Ейской епархии иеромонах Василий (Телехов). Место его наречения и хиротонии во епископа оставлено на усмотрение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Священный синод РПЦ включил в общецерковный месяцеслов новую памятную дату в честь обретения мощей великого князя Дмитрия Донского.

    В субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о росте гонений на каноническое православие на Украине из-за отказа Верховного суда публично рассматривать жалобу УПЦ.

    В мае патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием предстоятелем Грузинской православной церкви.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    @ Секргей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На белорусско-украинской границе состоялась гуманитарная миссия, в ходе которой 11 человек отправились на Украину, а трое выехали в Россию к своим родственникам.

    В пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины прошла миссия по воссоединению российских и украинских семей, передает агентство БелТА. Уточняется, что 11 человек отправились к родным на украинскую территорию, а трое выехали в Россию.

    В составе группы находились пожилые и маломобильные граждане. На белорусской территории перед дальнейшей дорогой им предоставили горячее питание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии по воссоединению семей.

    Летом между Украиной и Россией состоялась передача 15 мирных жителей.

    В июне три российские семьи смогли вернуться на родину при содействии Международного комитета Красного Креста.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей и развития экономики, заявил премьер Михаил Мишустин.

    «Глава государства ожидает от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, на повышение качества их жизни и на развитие нашей экономики», – приводит слова Мишустина РИА «Новости».

    Открывая заседание кабинета министров, премьер отметил, что правительство работает в обновленном составе, пишет ТАСС. Предложения по кадровым изменениям были представлены президенту в начале недели и тщательно проработаны с учетом стоящих перед кабмином актуальных задач.

    Также премьер-министр сообщил о напряженной работе над проектом трехлетнего бюджета. Он подчеркнул важность того, чтобы она была завершена вовремя, и «уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса».

    Мишустин отметил налаженное конструктивное взаимодействие кабмина с парламентариями, которое важно продолжать, доводя и разъясняя свою точку зрения при работе над бюджетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного кабинета министров.

    В среду депутаты утвердили предложенных кандидатов на должности вице-премьеров и министров.

    В понедельник президент Владимир Путин одобрил предложения Михаила Мишустина по кадровым изменениям в правительстве.

    Комментарии (30)
    22 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

    В тексте документа, размещенного на сайте Кремля, указано, что кадровое решение принято в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

    Шестаков будет руководить регионом в статусе временно исполняющего обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края. Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна учатсница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Во вторник комитет Госдумы поддержал кандидатуру занимавшего пост губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера.

    Ранее Владимир Путин одобрил возможное назначение Кожемяко руководителем дальневосточного направления в правительстве.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей

    Минпромторг разрешил использовать автомобили Haval H3 и Dargo в такси

    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации машин для такси, внесены модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг.

    Список автомобилей для работы в такси расширен моделями Haval H3 и Haval Dargo, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Как пояснили в Минпромторге, производство этих моделей по полному циклу налажено в Тульской области, поэтому они соответствуют утвержденным параметрам закона о локализации. Обновленный список будет опубликован на сайте министерства.

    В Минпромторге напомнили, что перечень будет регулярно пополняться новыми локализованными моделями, подходящими под критерии закона. Закон, устанавливающий требования к автомобилям для работы в такси, вступил в силу 1 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минпромторг сообщил о возможности использования в отечественных таксопарках автомобилей марок Jetour, Tenet, Omoda и Jeland.

    В том же месяце ведомство увеличило уровень локализации иномарок для такси до 1,5 тыс. баллов.

    В марте перечень разрешенных автомобилей уже расширялся.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края

    Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья

    Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин в четверг провел встречу с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Глава государства принял Шестакова в Кремле. Во время встречи российский лидер предложил мэру Владивостока стать временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, сообщает пресс-служба Кремля в Мах.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна учатсница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера – полпреда президента в ДФО.

    В понедельник Владимир Путин одобрил предложение о назначении главы региона руководителем дальневосточного направления.

    Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заявил о доскональном знании Дальнего Востока Олегом Кожемяко.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    Росрыболовство объяснило неудачную лососевую путину

    Глава Росрыболовства назвал изменение климата причиной плохой путины

    Tекст: Ольга Иванова

    Главной причиной крайне неудачной лососевой путины в этом году стало изменение климата, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Веронском Евразийском экономическом форуме.

    «Путина действительно плохая, мы такую рыбалку давно не наблюдали. Всего 100 тыс. тонн, даже чуть меньше, мы поймаем», – приводит слова Шестакова РИА «Новости».

    Глава ведомства отметил, что такая ситуация является серьезным вызовом, так как рынок привык к большим объемам красной рыбы. При этом он напомнил, что в советское время выловы составляли по 80 тыс. тонн, поэтому говорить о катастрофе не стоит. «Есть определенные колебания, но в целом мы считаем, что это связано с климатическими изменениями», – добавил Шестаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель Росрыболовства Илья Шестаков констатировал резкое снижение объемов добычи красной рыбы из-за неудачной путины.

    В прошлом году он исключил вероятность плохой лососевой путины на ближайшие годы.

    Шестаков сообщил об увеличении вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»

    Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным для граждан

    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать Дальний Восток, чтобы переезд в этот регион не воспринимался как подвиг или «переселение на Луну».

    Путин в ходе рабочей встречи с мэром Владивостока Константином Шестаковым, которому предложил пост врио губернатора Приморского края, призвал развивать Дальний Восток, чтобы люди хотели там жить, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы, к сожалению, иногда забываем про тех людей, которые сделали то, что называется Приморьем, вообще Дальним Востоком для России. И мы должны сделать все, что от нас зависит сегодня и завтра для того, чтобы развивать эту территорию, чтобы люди, которые живут там, и чтобы те, кто захочет сюда приехать, отправлялись не как на какой-то великий подвиг, не переселялись на Луну, а чтобы им хотелось здесь жить», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    В сентябре Путин заявил о необходимости продолжить активное развитие Дальнего Востока и Арктики.

    Тогда же Путин указал на важность предотвращения депопуляции дальневосточных регионов.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Кабмин одобрил кратное увеличение штрафов за езду без прав

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство одобрило законопроект МВД о кратном увеличении штрафов за вождение без прав или с просроченными правами.

    Штрафы за управление автомобилем без водительского удостоверения составят от 15 до 30 тыс. рублей при первом нарушении и от 30 до 50 тыс. рублей – при повторном, передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

    Законопроект, подготовленный МВД для повышения общественной безопасности, был рассмотрен и одобрен на заседании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

    Отмечается, что скидки в 25% на оплату штрафа за это нарушение не будет, даже если нарушитель оплатит его в течение 30 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правительственная комиссия поддержала инициативу МВД об увеличении наказания для водителей без прав.

    В прошлом году Госдума увеличила штрафы за перевозку детей без автокресел.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    «Алроса» представила лавандовый бриллиант стоимостью более 1,5 млн долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Алмазодобывающая компания «Алроса» продемонстрировала в Екатеринбурге уникальный природный бриллиант в форме сердца редкого фантазийного цвета, оценочная стоимость которого превышает 1,5 млн долларов.

    Центральным экспонатом презентации инвестиционных бриллиантов в Екатеринбурге стал редкий камень фантазийного цвета Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком, передает РИА «Новости».

    Камень вошел в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive летом этого года. Его огранили из алмаза возрастом около 350 млн лет, который был добыт в Якутии в 2025 году. На сложную огранку в форме сердца мастерам потребовалось более полугода.

    Издание RR поставило этот бриллиант на первое место в списке самых ярких драгоценностей 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава Якутии Айсен Николаев сообщил о планах реализовать уникальный лавандовый бриллиант через специальную инвестиционную программу.

    В прошлом месяце руководитель региона передал в Госфонд крупнейший в истории России ювелирный алмаз янтарного цвета весом 468,3 карата.

    Летом Минфин США отложил до осени 2027 года вступление в силу запрета на ввоз некоторых видов драгоценных камней российского происхождения.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 17:47 • Новости дня
    Егор Крид скрыл постер из фильма «Иди и смотри» в клипе после скандала
    Егор Крид скрыл постер из фильма «Иди и смотри» в клипе после скандала
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский певец Егор Крид заблюрил изображение главного героя фильма «Иди и смотри» на своем лонгсливе в клипе после сообщений о возможной проверке со стороны киностудии «Мосфильм».

    Ранее представитель «Мосфильма» заявил РИА «Новости», что студия не давала разрешения на использование постера и намерена проверить ситуацию юридически.

    В клипе «Милый ублюдок» Крид появился в одежде, на которой портрет героя драмы об оккупации Белоруссии был изменен: персонажу добавили пирсинг, татуировки и надпись. Сейчас это изображение в ролике скрыто размытым квадратом.

    Фильм «Иди и смотри» о зверствах нацистов в Белоруссии режиссера Элема Климова вышел в 1985 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей появлением в музыкальном клипе в лонгсливе с изображением героя фильма «Иди и смотри».

    Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к Егору Криду после скандала вокруг концерта исполнителя.

    До этого Петербургское УФАС возбудило дело в отношении Егора Крида из-за скрытой рекламы алкоголя в клипе.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Бастрыкин завел дело на судью из Тувы

    СК: Бастрыкин завел дело на судью из Тувы за арест подсудимой без заседания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Кызылского городского суда Азияны Монгуш, которая постановила арестовать подсудимую без проведения заседания.

    Уголовное дело возбуждено по статье о вынесении заведомо неправосудного акта с согласия Высшей квалификационной коллегии судей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

    В ноябре 2023 года Монгуш без судебного заседания постановила приостановить производство по уголовному делу против подсудимой, объявить ее в розыск и арестовать. Судья датировала документ 29 июня 2023 года, подписала его и приобщила к материалам дела. В феврале 2024 года Верховный суд Тувы отменил это решение «в связи с явными, грубыми и существенными процессуальными нарушениями».

    В октябре Верховный суд России признал законным решение о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей согласовать возбуждение уголовного дела о получении взятки против сочинского судьи в отставке.

    В июне Следственный комитет направил в суд материалы расследования в отношении владельца иномарки, наехавшего на инспектора в Балашихе.

    В апреле Следственный комитет запросил у Высшей квалификационной коллегии судей согласие на возбуждение дела против судьи, подозреваемого в получении крупной взятки.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Россия подтвердила участие в заседании СМИД ОБСЕ в декабре

    Грушко: Россия примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Лугано

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует принять участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет в декабре в Швейцарии, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Россия будет участвовать, об уровне будет объявлено позже», – заявил Грушко на полях Веронского экономического форума. Его слова передает РИА «Новости».

    Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет 3-4 декабря в швейцарском Лугано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова продемонстрировала участникам форума ОБСЕ видеоматериалы разрушений на складах Wildberries после атак ВСУ.

    В июне Жданова возложила на европейские страны ответственность за убийства россиян из-за поставок дронов Украине.

    Весной она заявила, что страны Европы готовятся к крупномасштабному военному конфликту против России.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Канадский наемник заочно осужден на 14 лет за участие в боях на стороне ВСУ

    Суд в ДНР заочно приговорил канадского наемника ВСУ к 14 годам колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный суд Донецкой народной республики вынес заочный приговор канадскому наемнику Инсо Джону, назначив ему 14 лет колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.

    По данным следствия, гражданин Канады прибыл на Украину в феврале 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции. Он вступил в Интернациональный легион, а затем служил в 475-м отдельном штурмовом полку ВСУ, принимая участие в боях против российских войск до июня 2026 года.

    Суд установил, что за свои действия наемник получил вознаграждение в размере около 3,5 млн рублей. Согласно решению инстанции, сумма в 3,42 млн рублей будет конфискована в доход государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии британского наемника Александра Мосса, воевавшего на стороне ВСУ.

    В начале месяца к такому же сроку заочно осудили американского наемника Джонатана Дэвида Милфорда.

    В сентябре 14,5 года колонии получил гражданин Грузии Парнаоз Абдушелишвили.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Синод РПЦ установил праздник обретения мощей Дмитрия Донского
    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей
    Ученые: Птицы боятся женщин больше, чем мужчин

    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации