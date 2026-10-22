Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края

Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине

Tекст: Ольга Иванова

«Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.