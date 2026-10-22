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Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края
Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья
Президент Владимир Путин в четверг провел встречу с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.
Глава государства принял Шестакова в Кремле. Во время встречи российский лидер предложил мэру Владивостока стать временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, сообщает пресс-служба Кремля в Мах.
Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».
22 октября высокое назначение получила еще одна учатсница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера – полпреда президента в ДФО.
В понедельник Владимир Путин одобрил предложение о назначении главы региона руководителем дальневосточного направления.
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заявил о доскональном знании Дальнего Востока Олегом Кожемяко.