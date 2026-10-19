Путин и Мишустин усилили правительство новыми вице-премьерами

Tекст: Олег Исайченко

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил изменить состав правительства: два вице-премьера покинут свои посты, еще два чиновника получат повышение; также в правительстве появится новая должность – заместителя председателя правительства – министра финансов. Кандидатуры согласованы с президентом Владимиром Путиным и внесены на рассмотрение в Госдуму.

В частности, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Сейчас этот пост занимает Дмитрий Григоренко, который переходит на другую работу. Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков отметил, что Окладникова продемонстрировала умение решать сложные государственные задачи.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Он сменит Юрия Трутнева. «Олег Кожемяко много лет работал на Дальнем Востоке. Он возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион», – пояснил Беляков.

Еще одна перестановка связана с транспортной отраслью. Профильный министр Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера по транспорту. Ранее ее занимал Виталий Савельев, освобожденный от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы. Кандидатом на пост главы Минтранса стал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Кроме того, в структуре правительства появится новая должность – заместителя председателя правительства – министра финансов. Ее предложено передать действующему главе Минфина Антону Силуанову. «В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретает особое значение… Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт», – подчеркнул Беляков.

Госдума рассмотрит кандидатуры 21 октября. В случае их одобрения президент подпишет указы о назначениях. До завершения процедуры все вице-премьеры продолжат исполнять свои обязанности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также назвал ротацию в правительстве «нормальным явлением».

Финансовый блок получит больше полномочий

Кадровые изменения в правительстве связаны с перераспределением полномочий, а не со сменой персоналий, считает политолог Илья Гращенков. По его оценке, возвращение к модели 2018 года, когда министр финансов совмещал свою должность с постом вице-премьера, приобретает особое значение с учетом текущих бюджетных задач.

При этом усиление финансового направления не ограничивается повышением статуса Антона Силуанова. Его первый заместитель Ирина Окладникова предложена на должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства. «Таким образом,

выходцы из Минфина получат сразу две важнейшие позиции, связанные с распределением ресурсов и контролем за исполнением решений»,

– написал Гращенков в своем Telegram-канале. По мнению профессора ВШЭ Марата Баширова, повышение Силуанова продиктовано необходимостью увязать обеспечение оборонных потребностей с развитием рыночных отраслей и выполнением социальных обязательств. «Новый вице-премьер – министр финансов будет не только своеобразным главным бухгалтером России, но и человеком, который стимулирует доходную базу», – полагает эксперт.

Аппарат правительства получит новое управление

Дмитрий Григоренко руководил аппаратом правительства с 2020 года и считался одним из ключевых представителей команды Михаила Мишустина. По словам Гращенкова, через него проходили вопросы цифровизации госуправления, контроля исполнения поручений и административной реформы.

«Теперь Григоренко освобождает свою должность, но о новом назначении пока ничего не известно. Не исключено, что его опыт окажется востребован на другом направлении федерального управления. Поэтому я бы пока не торопился трактовать его уход как политическое ослабление», – заметил политолог.

В то же время Баширов расценил назначение Окладниковой как усиление финансового блока. Он напомнил, что руководитель аппарата правительства контролирует важнейшие кадровые, процедурные и организационные процессы.

«Теперь в руководстве кабмина будут работать три профессиональных финансиста – Антон Силуанов, Александр Новак и Ирина Окладникова.

Причем двое последних работали вместе в Красноярском крае. Таким образом, Мишустин усиливает командную игру и слаженность правительства», – подчеркнул эксперт.

Транспортный блок станет моложе и сильнее

Андрей Никитин, предложенный на должность вице-премьера по транспорту, продолжит курировать отрасль, но уже на уровне межведомственной координации. Его место в Минтрансе может занять руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. «Здесь просматривается достаточно понятная кадровая логика: Никитин получает повышение, а министерство переходит к отраслевому управленцу», – считает Гращенков.

Баширов связывает назначение Никитина с омоложением кадров и его опытом руководства Агентством стратегических инициатив и Новгородской областью. По мнению эксперта, вице-премьер сможет применить этот опыт в развитии искусственного интеллекта и отрасли беспилотных авиационных систем.

Ядрову же предстоит обеспечить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и внедрение новых технологий управления. Баширов отмечает, что

железнодорожный, автомобильный и морской транспорт нуждаются в современных системах управления, в том числе на основе ИИ.

В свою очередь, политолог Павел Данилин выделяет опыт Ядрова, который руководит Росавиацией с 2023 года. «За три года на посту главы Росавиации он сумел обеспечить стабильную работу системы воздушного движения в крайне непростых условиях – в частности налетов БПЛА и частого введения плана "Ковер"», – напомнил политолог.

ДФО – неожиданный поворот с логичным объяснением

Назначение Кожемяко стало «неожиданностью, хотя такие разговоры велись давно», отмечает Гращенков. Губернатор Приморья руководил четырьмя дальневосточными регионами и хорошо знает местные управленческие команды и элиты. При этом после сентябрьских выборов он активно перестраивал управление регионов, что не выглядело подготовкой к скорой смене должности.

«Теперь дальневосточная политика может перейти от этапа создания специальных условий для развития к более плотному управлению территориями. Здесь пригодится практический губернаторский опыт», – полагает Гращенков.

Смена полпреда означает завершение продолжительного этапа управления округом. Юрий Трутнев занимал этот пост более 13 лет, в течение которых Дальний Восток получил особые экономические режимы, масштабные инвестиционные программы и более заметное место в федеральной повестке.

Баширов считает, что Кожемяко предстоит сохранить темпы развития региона и продолжить активную работу с федеральными и региональными властями. Среди приоритетов он называет крупные инвестиционные проекты, развитие портовой инфраструктуры, углубление переработки древесины и расширение экономических связей с Китаем и Индонезией.

«Уникальная геополитическая и экономическая стратегия – разворот на Восток – успешно реализовывалась Трутневым в сотрудничестве с органами власти и бизнесом», – напомнил эксперт.

Новой команде – масштабные задачи

По оценке Данилина, перед новыми назначенцами стоят масштабные задачи. «Ядрову предстоит обеспечивать развитие транспортной отрасли. В зоне ответственности Никитина – формирование и реализация стратегии развития транспортного комплекса в целом. Кожемяко предстоит курировать дальневосточное направление и держать на контроле ключевые процессы в регионе. При этом на Силуанова ложится особенно сложная задача – обеспечивать пополнение бюджета в непростых условиях», – детализировал политолог.

«В целом кадровые решения показывают, что правительство Мишустина сохраняет преемственность, но постепенно меняет внутреннюю конфигурацию. Усиливается финансовый блок, обновляется руководство транспортом, начинается новый этап управления ДФО. При этом две важные интриги пока не разрешены: какую должность получит Григоренко и каким будет окончательный функционал Трутнева», – заключил Гращенков.