Запрос на победу объединил россиян на выборах

Tекст: Олег Исайченко

Прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 56,6% граждан. Предыдущий максимум был зафиксирован на выборах 2003 года, когда на участки пришли 55,7% избирателей. К 17.01 мск 21 сентября обработано 97,64% бюллетеней.

По предварительным данным, «Единая Россия» удерживает первое место. Второе место занимает КПРФ, далее идут ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии пока не преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму.

При этом по сравнению с выборами 2021 года соотношение результатов внутри парламентской пятерки заметно изменилось. «Единая Россия» прибавила более восьми процентных пунктов – с 49,82% до 57,97% в 2026 году. Улучшили показатели также «Новые люди» – с 5,32% до 7,9% – и ЛДПР, набравшая 8,96% против 7,55% пять лет назад.

Обратную динамику продемонстрировали КПРФ и «Справедливая Россия». Коммунисты ухудшили результат с 18,93% до 13,65%, а эсеры – с 7,46% до 5,13%. Таким образом, основное перераспределение голосов внутри парламентской пятерки произошло в пользу «Единой России», ЛДПР и «Новых людей», тогда как КПРФ и эсеры заметно сократили свою долю.

Накануне выборов к россиянам обратился Владимир Путин. Президент назвал предстоящее голосование значимым и во многом определяющим – и призвал граждан реализовать свое конституционное право, чтобы результаты электорального процесса «подтвердили зрелость и стойкость российского общества».

«Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!» – подчеркнул глава государства.

Высокая явка стала особенно заметной на фоне попыток сорвать голосование. При поддержке недружественных стран ВСУ в ходе кампании неоднократно наносили удары по российской инфраструктуре. В ночь на воскресенье произошла крупнейшая атака беспилотников на Москву: в ходе нее было нейтрализовано свыше 1,6 тыс. БПЛА. Кроме того, противник неоднократно совершал кибератаки на инфраструктуру электронного голосования. Как считают эксперты, эти действия были направлены на запугивание россиян и срыв электорального процесса.

«Обращение президента действительно стало важным фактором для всех граждан: после него люди отнеслись к выборам с особой чуткостью, что и привело к столь высокому итоговому результату. Наше общество показало электоральную ответственность и готовность поддерживать консолидацию ради достижения победы», – сказал Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

«При этом противник бросил все усилия на дестабилизацию внутриполитической ситуации: были многочисленные налеты БПЛА, организовывались информационные атаки. Но несмотря на это люди сочли важным отдать свой голос. Многие из них, в частности, поддержали «Единую Россию», которая для большинства напрямую ассоциируется с действующей властью», – подчеркнул он.

«Во многом такой результат партии получилось обеспечить за счет Народной программы, положения которой не только обещают гражданам положительные изменения, но и становятся формой обязательства ЕР перед избирателями. Конечно, эта кампания сопровождалась многими вызовами, но власть давала на них своевременные и точечные ответы, что также было замечено россиянами», – считает Асафов.

Схожую оценку влиянию обращения президента дает политолог Александр Рудаков. По его словам, в заявлении Путина «избиратели услышали послание о том, что участие в выборах станет вкладом в общую победу». «Это особая, очень мощная мотивация для голосования, связанная с пониманием того факта, что каждый бюллетень будет работать на усиление Родины», – считает собеседник.

«Все это не могло оставить равнодушными даже тех, кто ранее индифферентно относился к избирательным процедурам.

Сигнал был услышан. Возникло понимание, что выборы проходят в особой ситуации, в рамках которой решается многое, а значит, никому нельзя оставаться в стороне», – акцентирует он.

На связь между обращением президента и восприятием выборов как части общего усилия к победе указывает и Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. По его мнению, Владимир Путин дал понять обществу, что поход на избирательный участок в этом году равен личному вкладу в общую победу России.

«Граждане прислушались к словам главы государства и стали воспринимать процедуру выборов как возможность помочь фронту, как возможность продемонстрировать единство нашего народа. Тем самым россияне наглядно показали всем недоброжелателям: попытки дестабилизировать страну атаками и санкциями не будут иметь успеха», – рассуждает собеседник.

При этом на высокую явку повлияли не только политическая мотивация и общий общественный настрой, но и организационные факторы,

отмечает политолог Евгений Минченко, президент «Минченко Консалтинг». «Среди них – длительное досрочное голосование в 12 регионах, а также сохранение трехдневных выборов и более широкое применение ДЭГ. Еще одним сильным фактором стала консолидация вокруг флага и высокий уровень поддержки гражданами Владимира Путина, который открыто поддержал «Единую Россию», – подчеркивает эксперт.

Говоря непосредственно о результате «Единой России», Матвейчев обращает внимание на динамику рейтинга партии. «Мы видим, что рейтинг «Единой России», партии, которая ассоциируется с властью, пошел вверх в июле. А ведь именно тогда ВСУ начали особо активно бить по НПЗ и складам маркетплейсов. При этом режим в Киеве не скрывал цели своих действий: противник пытался обвалить рейтинги власти, разрушить авторитет нашего руководства, но эффект оказался обратным», – рассуждает Матвейчев.

Однако, по мнению Матвейчева, на результат партии повлиял не только общий информационный фон, но и сама электоральная кампания. «Например, федеральная «пятерка» оказалась невероятно продуманной. Казалось бы, почему в ней состоит мэр Сергей Собянин – фигура региональная? Но его знают и любят по всей стране, ставят в пример как образцового управленца. Замечательно, что партия сумела уловить этот тренд», – поясняет он.

«Тщательно был сформирован и кандидатский корпус. В нем ярко представлены герои СВО, за которых граждане также хотели проголосовать.

И они сделали это, невзирая на то, что противник все же сумел вызвать у общества чувство тревоги. Но это чувство конвертировалось в настрой на победу. Люди понимают, что в сложные времена необходима крепкая власть, которая не будет расшатываться», – акцентирует Матвейчев.

Рудаков, в свою очередь, связывает результат «Единой России» уже непосредственно с содержанием и построением ее кампании. По его словам, важным оказался продуманный и реалистичный характер Народной программы.

«Свою роль сыграли и способность партии к обновлению, и сильная федеральная «пятерка», каждый представитель которой нес избирателю адресное послание в соответствии с его ценностными приоритетами: патриотизм, державность, стабильность, развитие, защита семьи, материнства и детей», – подчеркивает собеседник.

«Значимую роль сыграла и способность партии работать в кризисных условиях, что особенно сильно дало о себе знать в ходе региональных избирательных кампаний. Все это вкупе с образом «Единой России» как партии президентского большинства оказало решающее влияние на выбор неопределившихся граждан в последние дни перед голосованием», – заключил Рудаков.

