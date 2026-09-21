Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
«Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
Партия «Справедливая Россия» набрала необходимые пять процентов голосов избирателей для прохода в Государственную думу по федеральному списку, следует из подсчетов ЦИК.
Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.
По итогам обработки 96,91% протоколов партия «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму по федеральному списку.
Лидирующую позицию на выборах удерживает «Единая Россия», получившая поддержку 57,82% избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,76% голосов. Вслед за ними располагаются ЛДПР, набравшая 9,01%, и партия «Новые люди» с 7,96%.
Остальные политические объединения пока не преодолевают проходной барьер. Партия пенсионеров получает 1,98%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии замыкает список с 0,35%. Предварительные результаты продолжают обновляться по мере поступления данных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 95,45% протоколов в нижнюю палату парламента проходили только четыре политические силы.
После подсчета 96,06% бюллетеней партия «Справедливая Россия» набрала 4,97% голосов избирателей.
По предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» займет рекордные 355 депутатских кресел.