Минфин Украины предрек потерю миллиардов долларов экспорта

Минфин Украины предрек потерю миллиардов долларов из-за проблем с логистикой

Tекст: Мария Иванова

Украина к концу текущего года может потерять 4,8 млрд долларов экспорта из-за проблем с логистикой в портах и повреждения критической инфраструктуры. Темпы экономического восстановления замедлились, передает РИА «Новости».

Только в июле потери экспорта оцениваются примерно в 800 млн долларов. В середине августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что страна потеряет более 2 млрд долларов экспортной выручки во втором полугодии 2026 года из-за логистических проблем.

В июле министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий отмечал, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня СМИ сообщили о полном прекращении Украиной экспорта чугуна из-за блокады портов.

В конце прошлого месяца экспорт украинской сельхозпродукции сократился почти вдвое за месяц.

В начале прошлого месяца глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой.