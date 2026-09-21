Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Минфин Украины предрек потерю миллиардов долларов экспорта
Минфин Украины предрек потерю миллиардов долларов из-за проблем с логистикой
Потери экспорта Украины к концу года могут достичь 4,8 млрд долларов из-за повреждения инфраструктуры и проблем с логистикой в портах, сообщило министерство финансов страны.
Украина к концу текущего года может потерять 4,8 млрд долларов экспорта из-за проблем с логистикой в портах и повреждения критической инфраструктуры. Темпы экономического восстановления замедлились, передает РИА «Новости».
Только в июле потери экспорта оцениваются примерно в 800 млн долларов. В середине августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что страна потеряет более 2 млрд долларов экспортной выручки во втором полугодии 2026 года из-за логистических проблем.
В июле министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий отмечал, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня СМИ сообщили о полном прекращении Украиной экспорта чугуна из-за блокады портов.
В конце прошлого месяца экспорт украинской сельхозпродукции сократился почти вдвое за месяц.
В начале прошлого месяца глава Нацбанка Украины заявил о приостановке экспорта из-за проблем с логистикой.