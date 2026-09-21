Директор предприятия на Украине украл 87 тыс. долларов на квадроциклах для ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Руководитель предприятия в Волынской области завладел бюджетными средствами при поставках техники для пограничников, передает РИА «Новости».

В офисе генерального прокурора Украины заявили: «Директора предприятия из Волынской области подозревают в завладении почти 4 млн гривен бюджетных средств при поставках квадроциклов для воинской части Государственной пограничной службы Украины».

По информации ведомства, в конце прошлого года воинская часть заключила договор на закупку 28 квадроциклов, перечислив за них 19,5 млн гривен (около 436,2 тыс. долларов). Однако поставленная техника не соответствовала заявленным в контракте характеристикам.

Экспертиза показала, что стоимость фактически переданной техники была завышена примерно на 3,9 млн гривен, что составляет около 20% от общей суммы контракта.

В настоящее время директору предприятия предъявлено обвинение в хищении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Владимир Зеленский назначил нового руководителя Государственной пограничной службы Украины.

В мае Служба безопасности страны выявила хищение 1,6 млн долларов на закупках продуктов для армии.

В Житомирской области правоохранители задержали совладелицу компании за присвоение средств при строительстве военного объекта.