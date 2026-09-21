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Директор предприятия на Украине украл 87 тыс. долларов на квадроциклах для ВСУ
Украинский предприниматель похитил около 87 тыс. долларов при выполнении контракта на поставку квадроциклов для Государственной пограничной службы.
Руководитель предприятия в Волынской области завладел бюджетными средствами при поставках техники для пограничников, передает РИА «Новости».
В офисе генерального прокурора Украины заявили: «Директора предприятия из Волынской области подозревают в завладении почти 4 млн гривен бюджетных средств при поставках квадроциклов для воинской части Государственной пограничной службы Украины».
По информации ведомства, в конце прошлого года воинская часть заключила договор на закупку 28 квадроциклов, перечислив за них 19,5 млн гривен (около 436,2 тыс. долларов). Однако поставленная техника не соответствовала заявленным в контракте характеристикам.
Экспертиза показала, что стоимость фактически переданной техники была завышена примерно на 3,9 млн гривен, что составляет около 20% от общей суммы контракта.
В настоящее время директору предприятия предъявлено обвинение в хищении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Владимир Зеленский назначил нового руководителя Государственной пограничной службы Украины.
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