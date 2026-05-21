Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
На Украине похитили миллионы долларов на закупках питания для ВСУ
На Украине похитили 1,6 млн долларов на закупках продуктов для ВСУ
Бывший руководитель департамента госзакупок оборонного ведомства организовал масштабную коррупционную схему, заработав на поставках некачественных продуктов питания для солдат ВСУ более 71 млн гривен (1,6 млн долларов), сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Служба безопасности Украины выявила незаконную деятельность высокопоставленного сотрудника министерства обороны. Злоумышленник занимал руководящий пост в ведомстве и целенаправленно заключал контракты с аффилированными коммерческими структурами, передает РИА «Новости».
«Разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств на госзакупках для ВСУ. По материалам дела, речь идет о хищении более 71 млн гривен на поставке оптовых партий продовольственных товаров для украинской армии в период 2022-2024 годов», – говорится в официальном сообщении ведомства.
После поступления бюджетных средств подрядчики отгружали заказчикам продукцию, которая совершенно не соответствовала стандартам качества. Таким образом участники сговора искусственно снижали стоимость товаров, а полученную разницу в размере 1,6 млн долларов распределяли между собой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинское военное ведомство признало перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад.
Ранее бывшему руководителю департамента Минобороны Украины предъявили обвинение в растрате одного миллиарда гривен при закупке продуктов для ВСУ. А позже стало известно, что поставщик некачественных баллистических очков для армии похитил более трех с половиной миллионов долларов.