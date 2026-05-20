Власти Кубы назвали позорной политической провокацией обвинения против Кастро

Tекст: Вера Басилая

Гавана назвала действия Вашингтона нечестной манипуляцией фактами вокруг инцидента с уничтожением двух самолетов в феврале 1996 года, передает РИА «Новости».

«Речь идет о подлом и позорном акте политической провокации, основанном на нечестной манипуляции инцидентом, который привел к уничтожению в воздушном пространстве Кубы в феврале 1996 года двух самолетов, эксплуатировавшихся террористической организацией Brothers to the Rescue», – говорится в заявлении кубинского правительства.

В документе подчеркивается, что Соединенные Штаты не имеют легитимности и юрисдикции для подобных действий. Кубинская сторона отмечает, что уничтоженные самолеты систематически нарушали воздушное пространство островного государства. Это происходило вопреки официальным предупреждениям Гаваны и неоднократным обращениям к властям США, Федеральному авиационному управлению и Международной организации гражданской авиации.

Действия Гаваны в 1996 году были актом законной самообороны, полностью соответствующим Уставу ООН и международным авиационным нормам.

Ранее исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш подтвердил, что Кастро и другим лицам предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства американских граждан. По данным американского Минюста, обвиняемым может грозить смертная казнь или пожизненное заключение.

До этого Белый дом рассматривал возможность силового задержания бывшего кубинского лидера.

Президент США исключил усиление противостояния с Гаваной на фоне уголовного преследования политика.