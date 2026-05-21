ООН приняла инициативу Киргизии по мирному решению приграничных споров

Tекст: Катерина Туманова

«По инициативе Кыргызской Республики Генеральная ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию «Мирное решение приграничных споров». <...> Резолюция была представлена Кыргызской Республикой совместно с Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского внешнеполитического ведомства..

Главная цель документа заключается в демонстрации исторического достижения государств региона. Республики доказали уникальную способность решать чувствительные вопросы мирными средствами в строгом соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Представители ведомства уточнили, что резолюция предлагает универсальный принцип, согласно которому выход из пограничных споров должен быть законным и основанным на диалоге. Достижения Центральной Азии послужат конструктивным примером и моделью добрососедских отношений для всего мира.

Принятие документа стало очередным признанием стремления стран региона к укреплению доверия и глобальной безопасности.

«Мировое сообщество единогласно отметило стремление стран Центральной Азии к укреплению мира и доверия в регионе», – резюмировали в ведомстве.

